USA: Skandál se zmanipulovanou meteorologickou mapou

5. 9. 2019

V poledne ve středu v oválném pracovně v Bílém domě uspořádal Trump tiskovou konferenci ohledně hurikánu Dorian. V jednu chvíli vzal Trump do ruky mapu americkéhop Státního střediska pro hurikány z 29. srpna, na níž byla zobrazena trajektorie hurikánu a jeho intenzita.Je bizarní, že kdosi použil fixky a dokreslil na tuto oficiální vládní meteorologickou mapu černou smyčku, která rozšířila trajektorii hurikánu z Floridy až do Alabamy. Byl to zřejmě pokus jakéhosi doprdelisty ospravedlnit předchozí Trumpovo tvrzení, bez důkazů, že hurikán může poškodit i Alabamu.Měnit oficiální vládní předpovědi počasí je v USA trestným činem.Trump popřel, že by cokoliv věděl o tom, kdo mapu zkreslil.Během víkendu Trump bez důkazů varoval, že by hurikán Dorian mohl postihnout i Alabamu a vyvolal tím paniku.Podrobnosti v angličtině ZDE