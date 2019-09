Nejen Koněv, i Churchill byl vrah

"Koněvova socha je samozřejmě urážlivá, protože je z roku 1979 - není to autentické vyjádření vděčnosti za (teoretickou) pomoc při osvobozování Prahy z roku 1945 či 1946 - je to pokrytecký, kariéristický, ideologický čin z normalizačního období, kdy nikdo žádnou vděčnost za osvobození Prahy - po 34 letech - náhle nepocítil. Stavba pomníku byl doprdelistický čin normalizačních kolaborantů a pomník tedy nemá žádný autentický význam.“

Pozn. JČ: Pan Kovář má samozřejmě pravdu. Nejen Koněv, ale i Winston Churchill byl vrah. Kromě toho byl Winston Churchill neuvěřitelný rasista. Najdete k tomu četné zdroje, například Pan Kovář má samozřejmě pravdu. Nejen Koněv, ale i Winston Churchill byl vrah. Kromě toho byl Winston Churchill neuvěřitelný rasista. Najdete k tomu četné zdroje, například tento věcnými fakty vybavený článek v americkém deníku Washington Post od

Shashi Tharoor

a, autora knihy Inglorious Empire: What the British Did to India . (Ostudné impérium: Co Britové udělali Indii) a předsedy zahraničněpolitického výboru indického parlamentu.