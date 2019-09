Britští farmáři se zoufale snaží vyvézt svou úrodu do EU před datem brexitu 31.10.

Pro stoupence Czexitu

7. 9. 2019

Pokud by totiž došlo k divokému brexitu, vývoz úrody z Británie do EU by byl od 1. listopadu 2019 drasticky omezen. Každá tuna vyvezených cereálií z Británie do EU by byla podrobena zdanění ve výši 16 euro, čímž by vývoz ztratil v EU tržní konkurenceschopnost. Přitom by celkový objem zemědělského exportu z Británie do EU byl drasticky omezen. Britští farmáři by byli nuceni namísto do EU se pokoušet vyvážet svou úrodu do severní Afriky, kde by ji museli prodávat se slevou, čímž by na obchodu prodělali. "Jakýkoliv vývoz zemědělských produktů z Británie po 31. říjnu bude neobyčejně složité realizovat," varoval Tom Bradshaw z Národního svazu farmářů. Nejenže je doprava dražší, ale nákupčí v severní Africe požadují obsah vlhkosti nižší než 14 procent, kdežto naše britská norma je 15 procent, a dodržet jejich normu s deštivým britským počasím je velmi obtížné."Podrobnosti v angličtině ZDE