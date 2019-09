Boris Johnson "skončí ve vězení, pokud nepožádá o odklad brexitu"

7. 9. 2019



Jeremy Corbyn v sobotu varoval Borise Johnsona, že nestojí nad zákonem, poté, co se nynější britský "premiér" zapřísáhl, že odmítne požádat o odložení brexitu, navzdory tomu, že Dolní sněmovna schválila zákon, podle něhož to Johnson musí udělat.



Šéf Labouristické strany řekl v sobotu: "Octli jsme se v docela pozoruhodné situaci, kdy pan premiér tvrdí, že stojí nad zákonem."



Právní experti varovali Johnsona, že by mohl skončit ve vězení, pokud nesplní příkazy obsažené v zákoně, který byl schválen v pátek a vejde v platnost v pondělí.

Podrobnosti v angličtině ZDE





Bohužel, navzdory všemu, co se děje, zdá se, že Angličané stále CHTĚJÍ Johnsona a katastrofální divoký brexit, který zničí jejich ekonomiku a povede k úmrtím mnoho anglických pacientů, závislých na lécích z EU...:





Latest Opinium Research poll for The Observer:



CON 35 (+3)

LAB 25 (-1)

LD 17 (+2)

BREX 13 (-3)



Sept 4-6



Britain. Go home. You’re drunk. — James Melville (@JamesMelville) September 7, 2019



Lord MacDonald, bývalý generální prokurátor, varoval, že jestliže Johnson odmítne požádat Brusel o odložení brexitu, spáchá trestný čin pohrdání soudem. "To znamená, že by taková osoba skončila ve vězení," konstatoval MacDonald v televizi. "Nikdo s ním nebude spolupracovat, kromě fanatiků, jimiž se obklopil. A generální prokurátor nezůstane v nečinnosti, pokud by k tomu došlo."Podle deníkuposlal Johnson dopis členům Konzervativní strany, v němž tvrdí, že odmítne jednat podle zákona, který od něho vyžaduje, aby požádal o odložení brexitu. "Oni právě schválili zákon, který mě má donutit prosit Brusel o odložení brexitu. To je něco, co neudělám nikdy," napsal.Ve Wakefieldu koncem týdne řekl Johnson, že než by požádal o odložení brexitu, raději by skončil "mrtvý v příkopě".Mac Donald vysvětlil, že možnost, že by Johnson skončil ve vězení, není "extremní důsledek", protože vládne konvence, že lidé, kteří nenapraví své pohrdání soudem, končí ve vězení. Kdyby premiér skutečně "udělal něco tak pošetilého", zůstal by sám, "možná, že by ho doprovodil Dominic Cummings".Fundamentalistický brexitér Iain Duncan Smith se vyjádřil, že by se Johnson měl stát "mučedníkem pro brexit".