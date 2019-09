Vzbouřenečtí poslanci v Dolní sněmovně porazili Borise Johnsona

4. 9. 2019

There were 22 senior Tories, most of them former ministers, who voted against @BorisJohnson tonight. He says they will all be expelled from his party. Extraordinary. See names attached pic.twitter.com/uZn8iuZHdC — Robert Peston (@Peston) September 3, 2019

Konzervativní poslanec a nedávný kandidát na premiéra Rory Stewart:





"Je zvláštní, že ze strany bylo vyloučeno tolik kolegů, kteří byli ještě nedávno ministry. Nevím o žádném historickém precedentu. Ale já se poslanecké funkce nevzdávám."



Strange that a decision has been made to remove the whip from so many colleagues who were ministers so recently. Particularly when we voted repeatedly for a Brexit deal. I can’t think of a historical precedent. But I am not stepping down as an MP. — Rory Stewart (@RoryStewartUK) September 3, 2019

Cílem úterního hlasování bylo umožnit hlasování o návrhu zákona, předloženého labouristickým poslancem Hilary Bennem, jehož cílem je zablokovat divoký brexit donucením premiéra, aby požádal Evropskou unii o další odložení brexitu, pokud nedokáže s evropskou sedmadvacítkou do 31. října 2019 uzavřít pozměněnou dohodu o brexitu.Johnson prohrál hlasování 328 hlasy ku 301 hlasům, přesvědčivou vzbouřeneckou většinou 27 hlasů.22 poslanců Konzervativní strany hlasovalo v úterý večer proti Johnsonovi. Byli všichni ze strany vyloučeni. Bylo jim to oznámeno v úterý večer telefonem. Mezi nimi byl nejen Philip Hammond, donedávna konzervativní ministr financí, ale i Nicholas Soames, vnuk Winstona Churchilla:Johnson předtím v parlamentní debatě charakterizoval tento návrh zákona, který vypracovala nadstranická koalice, včetně několika vysokých konzervativců, jako "kapitulační zákon Jeremyho Corbyna".Po své porážce řekl Johnson, že v žádném případě nezažádá o odložení brexitu, jak to požaduje vzbouřenecký zákon, který by prý "předal kontrolu nad vyjednáváním Evropské unii".Pokud poslanci ve středu tento zákon schválí, řekl Johnson, "lid této země bude muset rozhodnout" ve volbách, které by chtěl uspořádat 15. října.Podle platného zákona však potřebuje premiér dvoutřetinovou většinu v parlamentě pro schválení předčasných voleb a Jeremy Corbyn dal rychle najevo, že Labouristická strana nebude hlasovat pro předčasné volby, pokud nebude nejprve schválen zákon blokující divoký brexit.Výhrůžkou, že poslanci, kteří budou v úterý večer hlasovat pro převzetí agendy parlamentem k umožnění blokace divokého brexitu, budou z Konzervativní strany vyloučeni, Johnson zřejmě posílil jejich vzdor. Rozzuřilo je také nedávné Johnsonovo rozhodnutí suspendovat parlament. Vyjádřili také znepokojení, že Johnson nepřinesl žádné věcné důkazy o tom, že by vyjednávání s evropskou sedmadvacítkou jakkoliv pokročilo.Podrobnosti v angličtině ZDE