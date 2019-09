Marhoulovo Nabarvené ptáče - děsivý, ale vynikající tříhodinový film

4. 9. 2019

Filmový kritik deníku Guardian Xan Brooks napsal vynikající recenzi Marhoulova filmu, který měl právě svou premiéru na filmovém festivalu v Benátkách. Tento válečný film je výborný, avšak nesmírně brutální, takže diváci několikrát během promítání houfně odcházeli. Vlny opakovaných odchodů diváků vyvolala brutalita filmu.Film byl natočen podle románu Jerzyho Kosińského z roku 1965, sestaveného z děsivých zážitků skutečných válečných obětí. Název filmu je odvozen od osudu špačka, kterého někdo natřel bílou barvou, takže ho jeho hejno považuje za nepřítele a zobáky ho usmrtí. Film tuto scénu ukazuje v detailních, děsivých podrobnostech. Je to jedna z jemnějších, mírnějších sekvencí tohoto snímku, píše recenzent.Vizuálně je tento film nádherný. Z dramatického hlediska je vzdorně brutální: je to nelítostná kronika vražedného primitivismu, tak hluboce zakořeněná v hlouposti, že je šokující náhle vidět letadlo či automobil z 20. století, anebo si povšimnout herců známých z méně hrůzných filmů. Smrt postavy, kterou hraje Julian Sands, mě bude pronásledovat týdny, píše recenzent.Marhoulův film je brutálně divošský. Ví přesně, co dělá, a v rámci té logiky neučiní jediný nesprávný krok. Film ukazuje východní Evropu v krizi, otřesenou válkou, její jádro se rozkládá a psychosexuální radiace se šíří do okolní krajiny.