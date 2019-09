O vítězství demokracie nad komunisty

10. 9. 2019 / Boris Cvek

Včera na Českém rozhlase Plus jsem slyšel hned několik, samozřejmě vzájemně rozporných, komentářů k průzkumu preferencí politických stran a hnutí, zveřejněném v Otázkách V. Moravce. Při vší úctě ke společnosti Kantar CZ, která průzkum dělala, nepovažuji prázdniny za vhodný čas pro takovou činnost. Lidé jsou v cizině, na chatách atd. Proto jsem všechny prázdninové průzkumy dosud ignoroval.

Nicméně společnost Kantar CZ nepřinesla nic překvapivého. Babiš má zase 30% (což je, pravda, růst oproti stavu před prázdninami), středopravice je zase rozdělená na třikrát pět procent, piráti a ODS mají zase kolem 15% a ČSSD je zase kousek nad pěti procenty. Poprask spustil výsledek komunistů: 4,5%. Poprvé od roku 1989 by se tak dostali mimo Sněmovnu. Zaujalo mne, že podle Pavla Ranochy, který výsledky Kantaru prezentoval ve zmíněném pořadu České televize, většina voličů, kteří od komunistů odešli, neodešli k jiné politické formaci, ale prostě nehodlají už volit.

Samotný výsledek 4,5% v průzkumu samozřejmě neznamená, že v reálných volbách to nemůže být 5,5% nebo třeba i 8%. Nota bene když se průzkum dělá o prázdninách. Uvidíme, kolik bude mít KSČM za měsíc, za dva, za tři. Já sám bych byl určitě rád, kdyby konečně po třiceti letech komunisté odešli z politické scény. Nicméně KSČM už dávno není (byla-li kdy vůbec) v žádném smyslu levicová, natož radikálně levicová, strana, KSČM dnes drží u moci miliardáře, bývalého soudruha, a společně s ním, s tzv. sociálními demokraty a dalšími odmítá přijímat uprchlíky, nasazuje Evropské unii psí hlavu a šíří ve společnosti národovecké šílení.

Možná i na tu většinu bývalých komunistických voličů, kteří od KSČM podle Ranochy odešli k nevoličům, je to už moc. Otázka je, kdo bude držet Babišovu vládu, pokud volby dopadnou tak, jak předpovídá Kantar CZ, když to nebudou po příštích volbách komunisté. Kdyby Babiš šel do koalice s ODS, ztratí asi většinu svých voličů, nehledě na to, že ODS ho odmítne. Snesou Babišovi voliči koalici s Okamurou? Nedivil bych se. Ale rozhodně je to velmi spekulativní předbíhání, tím spíše že je motivováno průzkumem, který jsem původně chtěl ignorovat.

Vítězství demokracie nad komunisty, když se už tedy odvážíme takto zasnít, se děje třicet let po pádu bývalého režimu jako malá, bezvýznamná epizoda demokratické politické soutěže, v níž se bývalému komunistovi, dnes miliardářovi, podařilo zničit levici, ovládnout a sjednotit její elektorát a v níž je elektorát tzv. demokratů naopak impotentně rozdroben a jen těsně nad hranicí pádu do stejné nicoty, do níž padají dnes již hnědí soudruzi.