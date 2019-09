Odborový svaz britských státních úředníků Johnsonovi: Nenuťte nás porušovat zákon

12. 9. 2019

What's different about the new Yellowhammer document that the government has just published compared with the one I got hold of last month? The heading. What did the version I had say? BASE SCENARIO Now what does the new one say? HMG Reasonable Worst Case Planning Assumptions

Now what does the new one say? HMG Reasonable Worst Case Planning Assumptions — Rosamund Urwin (@RosamundUrwin) September 11, 2019

If the government edited Yellowhammer before publication to say 'worst case' when it was actually the 'base case' (as per original highly similar leak) ministers would arguably be open to a 'contempt of parliament' charge #Yellowhammer #Paragraph15 — Josiah Mortimer (@josiahmortimer) September 11, 2019

"Nekonečné spekulace o tom, že vláda odmítne realizovat zákon schválený parlamentem možná slouží krátkodobému politickému zájmu, ale vaše odpovědnost jako premiéra je daleko větší než taktické politické hry. Žádám vás tedy, abyste kategoricky a veřejně ujistil britskou státní službu, že žádný státní úředník nebude požádán, aby porušil svou povinnost podle předpisů státní služby "dodržovat zákon a zasazovat se o prosazování spravedlnosti," napsal Penman.Vysocí britští státní úředníci by čelili disciplinárnímu řízení anebo dokonce trestnímu stíhání, pokud by splnili příkaz vlády porušit zákon, varoval šéf odborového svazu.Zákon, který Dolní sněmovna schválila minulý týden, zakazuje divoký brexit a nařizuje premiérovi, aby požádal před 31. říjnem Brusel o odložení brexitu do 31. ledna 2020, pokud do té doby Johnson nezajistí dohodu s EU, přijatelnou pro parlament.Úřad britského premiéra v Downing Street tvrdí, že Johnson neodstoupí ani nesplní podmínky tohoto zákona. Nevysvětlil, jak může být tento rozpor vyřešen. ZDE V reakci na požadavek Dolní sněmovny zveřejnila Johnsonova vláda ve středu večer šest stránek z tzv. dokumentu "Operation Yellowhammer" o dopadu divokého brexitu na Británii. Je to v tentýž dokument, jaký před několika týdny zveřejnil týdeník Sunday Times, jen - jak na Twitteru uvedla reportérka ze Sunday Times Rosamund Urwinová - zatímco v srpnu měl tento dokument titul "základní předpoklady", nyní byl titul vládou změněn na "nejhorší možný scénář":Joshua Mortimer upozorňuje, že jestliže Johnsonova vláda změnila v dokumentu zveřejněném na žádost parlamentu jeho název ze "základních předpokladů" na "nejhorší možný scénář", dopustila se tím pohrdání parlamentem:





Point 15: Basically fuel will run dry and there will be strikes that make it worse... https://t.co/2toGsXrfSZ — Rob Coster 🇬🇧🇪🇺🏳️‍🌈 🔶 (@bertnotbob) September 11, 2019

Britská vláda v dokumentu začernila odstavec 15, ovšem novinářka ze Sunday Times ho okamžitě zveřejnila. V odstavci 15 varuje dokument, že divoký brexit vyřadí z provozu dvě jihoanglické rafinerie ropy a vznikne nedostatek pohonných hmot a dojde ke stávkám.





Dokument je úplně stejný jako ten, který před několika týdny zveřejnil list Sunday Times. Varuje před rizikem zvýšení cen potravin a pohonných hmot, narušení dodávky léků a nepokojů na britských ulicích.Vláda odmítla splnit druhou část rezoluce parlamentních vzbouřenců vedených poslancem Dominicem Grievem a uvedla, že nezveřejní komunikace poradců jednajících s vládou o přípravě suspendování Dolní sněmovny.Podrobnosti v angličtině ZDE