Prokurátoři požadují Trumpova daňová přiznání

17. 9. 2019

Prokurátoři na Manhattanu poslali soudní příkaz účetní firmě Donalda Trumpa, aby jim vydala Trumpovo osobní i korporátní účetnictví za posledních osm let.



V roce 2016 Donald Trump přislíbil, že svá daňová přiznání zveřejní, avšak nikdy to neučinil.



Soudní příkaz vydala prokuratura na Manhattanu koncem srpna letošního roku krátce poté, co zahájila trestní vyšetřování role, kterou hrál Donald Trump a jeho podniky ve vyplácení finančních částek k umlčení svědků před posledními americkými prezidentskými volbami.



Trump i jeho firma uhradili Michaelovi Cohenovi, bývalému Trumpovu právníku peníze, které Cohen vyplatil pornografické herečce Stormy Daniels, která tvrdila, že měla s Trumpem sex. Trump to popírá. Finanční částka ji měla umlčet.



Dosud se Trumpovi podařilo zhatit veškeré pokusy jeho protivníků, kteří se ho snažili přimět, aby zveřejnil své účetnictví, avšak neutralizovat soudní příkaz vydaný v rámci trestního vyšetřování s velkou porotou bude zřejmě obtížné, míní list New York Times.



Podrobnosti v angličtině ZDE



0