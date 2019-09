Proč je Babiš populární

Narativy: "postarám sa", vy se nestarejte o nic a budete se mít dobře; dále "sobectví", každý se stará sám o sebe a tak je to správně, nestarej se o druhé, o tebe se taky nikdo nestará; "jen silný vůdce nás ochrání", bez něj jsme vydaní na pospas zlému světu, atd.

Souhlasíte, nebo to vidíte jinak?

Babiš je dnes jedinou autenticky levicovou stranou u nás, nicméně měřeno nikoli (intelektuálně-solidární-progresivní) levicovostí západoevropských stran, ale bolševickou konzervativní pseudolevicovostí (silný stát-dohlížitel-opatrovník-pravidla-bezpečí-tradice).

Souhlasíte?

Voličská přízeň jeho jádrové skupiny je neotřesitelná z výše uvedených důvodů. Jeho osobní skandály jsou irelevantní, protože nenabourávají žádný z uvedených narativů: ať si klidně krade, hlavně když se postará a zabezpečí. Přešlapy budou prominuty ve stylu "car je dobrý, ale má špatné rádce".

Není způsob, jak by mohl běžnými "politickými procesy" o svou přízeň přijít, současně ale je jeho limitem, protože zbývajících 70% voličstva jeho příběhy nesdílí a sdílet nebude. O svou přízeň přijde v případě rychlé a hluboké krize, která systémově a rychle zničí to na čem je popularita postavena: zmizí iluze bezpečí a jistoty, zmizí "postarám se", zmizí vše co v Babiše jeho voličstvo nyní vkládá.



Souhlasíte?

Přes tento neveselý obrázek existuje cesta k porážce Babiše: a) aktivizace volební účasti mladých voličů, kteří stále chodí málo k volbám (úkol hlavně pro Piráty), b) předvolební spojení/sloučení dalších opozičních stran s cílem neutrpět obrovskou mandátovou penalizací u volebního přepočtu, c) zahnání Babiše do opozice, což způsobí že on sám to zabalí a ANO bez něj není schopno samostatné existence.



Souhlasíte?