Pondělí: Boris Johnson se ztrapnil v Lucembursku

Boris Johnson se ztrapnil a jeho tvrzení, že jeho "vyjednávání" o brexitu jsou "úspěšná", se znovu ukázala, jako naprostý nesmysl, poté, co se v pondělí vydal do Lucemburska na setkání s činiteli Evropské unie. Jeho chaotická návštěva v Lucembursku skončila tím, že lucemburský premiér se Johnsonovi - právem - vysmál na tiskové konferenci, že utekl, aby se vyhnul demonstrantům, protestujícím proti němu.



Toto je článek v nejvstřícnějších novinách vůči Johnsonovi:



This is the coverage in the most friendly Johnson newspaper. pic.twitter.com/lEQMgBzgOU — Ian Dunt (@IanDunt) September 16, 2019







Johnsona demonstranti přivítali bučením a křikem, když odcházel z oběda s prezidentem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Měl poté promluvit na tiskové konferenci společně s lucemburským premiérem Xavierem Bettelem. Před tiskovou konferencí však utekl, zatímco o několik metrů od něho demonstranti skandovali "Ať jde celý brexit do prdele!" a "Borisi, jdi do háje!"



Zatímco probíhaly v Lucembursku tyto chaotické scény, Evropská komise vydala prohlášení, že Juncker sdělil Johnsonovi, že je jeho odpovědností navrhnout legálně funkční řešení a že "takové návrhy dosud nebyly učiněny" - navzdory tomu, že Johnsonova "vláda" systematicky lže o opaku.



Johnsonova pondělní cesta do Lucemburska měla být klíčovým okamžikem, jímž měl dokázat, že se rozhovory o brexitu posunují směrem k dohodě. Namísto toho však překypěl hněv Britů žijících v Lucembursku a hněv evropských politiků, kteří už mají Británie skutečně plné zuby.



Xavier Bettel, který, poté, co z místa tiskové konference Johnson utekl, zamával davu demonstrantů a zdůraznil jejich právo demonstrovat. Bettel si ve svém projevu vedle prázdného pultíku s anglickou vlajkou skutečně nebral servítky. Vysmál se různým Johnsonovým tvrzením, že prý "vyjednává" s Bruselem a že dochází "k pozitivnímu pokroku". Posmíval se i nedělnímu tvrzení Borise Johnsona, že Johnson vyvede Británii z EU divokým brexitem jako Neuvěřitelný Hulk.



Bettel řekl: "Zeptal jsem se také pana Johnsona: Četl jsem v novinách, že se to změnilo, už to není 'velký pokrok', ale je to Hulk. A David Cameron navrhuje druhé referendum. A Johnson řekl, že žádné druhé referendum nebude, protože jsem se ho zeptal: nebylo by to řešení, jak se dostat z této situace?"



Bettel zdůraznil, že londýnská vláda musí předložit na papíře alternativu k irské podmínce a vyjádřil názor, že tomu zřejmě brání stranicko-politické zájmy.



Činitelé Evropské unie jsou už dlouho přesvědčeni, že Johnson nenavrhne nic nového, dokud za čtrnáct dní neproběhne výroční stranický sjezd Konzervativní strany, ale obávají se, že pak už nebude dost času na to, aby došlo k dohodě, vzhledem k tomu, jak obrovské neshody mezi EU a londýnskou vládou stále trvají.



Zdroj londýnské vlády potvrdil, že Londýn nenabídne žádný oficiální text Bruselu nejméně ještě týden.



Bettel zdůraznil: "Lidé potřebují vědět, co se s nimi stane za šest týdnů. Potřebují jistotu a potřebují stabilitu. Nemůžete proměnit jejich budoucnost v rukojmí ku prospěchu nějaké politické strany." Ukázal na prázdné místo: "Takže je to teď na panu Johnsonovi."



Na otázku reportérů, zda Londýn předstírá, že vyjednává, aby pak mohl z divokého brexitu obvinit Evropskou unii, Bettel ve frustraci zvýšil hlas: "Řekl jsem mu, 'Hodně slyším, ale moc toho nečtu.' Jestliže chtějí o němčem jednat, musíme to mít napsané na papíře. Neobviňujte nás jen proto, že oni nevědí, jak se dostat ze situace, do které se dostali."



Na dotaz, zda Johnson skutečně poruší zákon a odmítne požádat o odložení brexitu, řekl Bettel: "To by se v Lucembursku nestalo."



Londýn požádal, aby kvůli skupině asi 75 - hlučných - demonstrantů byla tisková konference přesunuta dovnitř budovy, ale Lucembursko to odmítlo s tím, že nemá dostatečně velkou místnost na tak velký počet novinářů a nebude jejich počet omezovat. Johnsonův řečnický pultík nebyl odstraněn, protože byl propojen se zvukovým zařízením.



Protesty před úřadem Xaviera Bettela zorganizoval David Pike, operní zpěvák, baritonista, který má kanadské, britské a lucemburské občanství. Vedl hlučný zpěv a skandování k hymně Evropské unie.



"My jsme Britové a často máme dvojí občanství. Nejsem demonstrant. Byl jsem na demonstraci. Tito lidé nechodí na demonstrace, jsou to vysoce kvalifikovaní, nudní lidé. Jsou to lidé, kteří jsou znepokojeni touto katastrofou."



Činitel lucemburské vlády uvedl: "Snažili jsme se to na poslední chvíli změnit, ale nebyl čas, tak jsme museli pracovat s tím, co jsme měli - opravdu jsme neměli v úmyslu pana Johnsona ztrapnit."

