BBC: Británie se dožaduje vysvětlení, co se to do prdele děje

13. 9. 2019

After an unusual week in politics, Britain demands to know... WTF? 😂 #TheMashReport pic.twitter.com/xzlz4kWQXm — BBC Two (@BBCTwo) September 12, 2019

Po nezvyklém týdnu v politice se Británie dožaduje vysvětlení, co se to do prdele děje:

Británie se dožaduje odpovědi, co se to do prdele děje. Nathan má další podrobnosti:



Je to tento týden otázka na rtech všech lidí. Co se to do prdele děje?



Doufala jsem, že nám to vysvětlíte.



Já ne, ale vyšli jsme před chvílí do ulic, ve snaze zjistit, co se to do prdele děje.



Ano... Co se to do prdele děje?



Co se to do prdele děje, pane profesore Henry Brubakere?



Co se to do prdele děje?



Co se to do prdele děje?



Přesně.



Měli by o tom debatovat v parlamentě.



Není žádný parlament, Tome.



Co se to do prdele děje?