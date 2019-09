Zbraně hromadného ničení v Česku (3)

Aneb hlavní jsou přece PRACHY?

16. 9. 2019 / Beno Trávníček

Kamióni vlají, převracejí se, sypou svůj náklad na dálnice a silnice, zabíjejí a mrzačí lidi, z prasklých nádrží crčí nafta do přírody, padají do přehrad a rybníků, parkují na železničních přejezdech klidně při průjezdu vlaku, devastují svým přetížením vozovky - dělají cokoli se jim zachce, kdykoli se jim zachce. "Vždyť svět je růžový a plný peněz – pohoda jazz – ne?"

Samozřejmě vím, že ne všichni jsou takoví. V žádném lidském oboru nejsou za šmejdy úplně všichni. Ale šmejdů je tu čím dál víc. Spěchají, letí krajinou jako ledoborce – po mně potopa. "Těžká noha na plynu". Hlavní jsou prachy – naše MODLA! Protože mne situace donutila napsat třetí článek na stejné téma, tak si fakt nebudu brát servítky.



Vždycky když se stane nějaká výrazná nehoda a je kolem halas, stát některým svým koncem začne vyhlašovat, že to takto opravdu nejde, že si na kamiony konečně už posvítí. Stejně se ale nic zásadního nestane! Lochnesky dál válcují prostor, nikdo je nenutí k přeložení alespoň části nákladů na železnici, nikdo jim nesebere klíčky od auta, když se chovají jako hovada. Ale říká se, nekritizuj, když nemáš lepší nápad.



Dovoluji si tedy touto cestou navrhnout našim legislativcům (a posléze dopravním policistům) konkrétní řešení. Přijměte, prosím, takovou právní úpravu, aby bylo možné hovadu, které bude zastaveno dopravní hlídkou za extrémní chování, odstavit vůz a sebrat klíčky, které budou k vyzvednutí za 48 hodin na služebně, kterou policista označí adresou. Takové uspěchané hovado pak přijede do místa určení o dva dny později. To bude daleko kvalitnější trest (zejména pro dopravní společnost) než nějaká pokuta v řádu tisícikorun, kterou si nejspíš stejně šofér promítne do nákladů.



Pak budeme v naší krajině vídat mnoho poutníků (i zahraničních) jak někde mezi kukuřicí a kůrovcem zoufale hledají cestu k policejní služebně tu vzdálené deset tu třeba třicet kilometrů od místa, kde byli ocejchováni jako zásadní dopravní hovada. Potom my, klidní řidiči dodržující pravidla provozu, budeme mít konečně zadostiučinění. A když pěkně poprosí, možná je i svezeme :-)