Podle nejnovějšího polského průzkumu veřejného mínění se polští muži ve věku 18-39 let nejvíce bojí "genderové ideologie" a hnutí LGBT.



Pumpuje to do nich vládní propaganda.

