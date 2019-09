Evropská unie dala Johnsonovi lhůtu 14 dní, aby předložil svůj plán pro brexit

19. 9. 2019





Poté, co vyšly najevo další ztrapňující podrobnosti o pondělní chaotické cestě Borise Johnsona do Lucemburska, Evropská unie dala Johnsonovi lhůtu do konce září, aby navrhl své řešení pro hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, jímž chce nahradit tzv. irskou podmínku, která je součástí odmítnuté dohody vyjednané Theresou Mayovou.

Emmanuel Macron a finský prezident Antti Rinne zdůraznili, že Johnson musí konečně jednat. "Potřebujeme vědět, co Británie navrhuje," řekl Rinne, jehož země, Finsko, nyní předsedá Evropské unii. "Nezávazné řečnění o návrzích pro jednání je neodpovědné. Británie musí zveřejnit své návrhy velmi brzo, pokud chce, aby se o nich jednalo. Oba souhlasíme, že je nyní čas na to, aby Boris Johnson předložil své návrhy písemně - pokud existují. Jestliže nedostaneme žádné návrhy do konce září - pak to celé skončilo."Lhůta 30. září bude pro Johnsona velmi problematická, protože to spadá na předvečer výročního sjezdu Konzervativní strany a Johnson se neodváží v tak citlivém okamžiku ukázat, co - jestli vůbec něco - má v ruce. Brexitérští fundamentalisté v Konzervativní straně by se totiž zbláznili, kdyby Johnson udělal ústupky směrem k irské podmínce.Při pondělním obědě s předsedou Evropské komise Jeanem Claudem Junckerem vyjádřil Johnson překvapení svým poradcům, že nevěděl, jak složité pohraniční kontroly se budou muset provádět na severoirské hranici s Irskou republikou podle jeho plánu pro irskou hranici.Činitelé Evropské unie uvedli, že poprvé měli možnost Johnsonovi vysvětlit, o jaké kontroly jde. "Zdá se, že mu to konečně došlo," řekl jeden diplomat. ZDE Zajímavé ale je, že fundamentalistická severoirská protestantská a unionistická strana DUP nyní přestává trvat na tom, aby neexistovala hranice mezi irským a britským ostrovem. Zdá se, že strana DUP začíná pod hrozbou divokého brexitu, který by zdevastroval severoirskou ekonomiku, ustupovat návrhu, že by celý irský ostrov dále dodržovat po brexitu předpisy evropského trhu. ZDE