Británie: Labouristická strana na kongresu rozhodla, že se vzdává role opozice

Jeremy Corbyn byl před několika lety zvolen proto, že prosazoval, aby politický program strany neutvářelo jen její prezídium, ale aby měli právo se na tvorbě programu a politické strategie strany účastnit řadoví členové. Proto bylo obrovským zklamáním levicových členů Labouristické strany, organizovaných v levicové frakci zvané Momentum, kteří požadovali, stejně jako drtivá většina členů a poslanců Labouristické strany, aby strana zaujala otevřeně protibrexitový a proevropský postoj, když hlasování o této rezoluci bylo zmanipulováno ve prospěch brexitérské exekutivy strany.

Labouristická strana se nepostaví proti brexitu. Nejprve se budou konat všeobecné volby, a až v nich zvítězí, uspořádá o brexitu druhé referendum. Až po volbách se na konferenci rozhodne, jaký postoj bude v tomto druhé, referendu prosazovat. (Potíž je, že s takovou politikou labouristé volby nevyhrají.)



On the most vital issue of the day, one which will hit those Labour is meant to protect the hardest while the people they’re meant to be protected from - the hedgefunders, the Rees-Moggs, the Johnsons - get richer and more powerful, Labour has decided to be neutral.

Hopeless.