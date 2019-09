Boris Johnson dal statisíce ze státních fondů své milence

24. 9. 2019

Během své cesty na Valné shromáždění OSN v New Yorku odmítl Boris Johnson více než šestkrát odpovědět na otázky novinářů, jak to bylo s jeho vztahem k americké modelce a posléze podnikatelce Jennifer Arcuriové (34), která od Johnsona dostala pro svou firmu Innotech v době, kdy byl primátorem Londýna 26 500 liber (770 000 Kč) a kterou s sebou - navzdory odporu činitelů jeho úřadu vzal na tři zahraniční obchodní mise.Druhá firma, jíž je Arcuriová ředitelkou, Hacker House, dostala z britského ministerstva pro digitální sítě, kulturu, média a sport další grant ve výši 100 000 liber, ale ministerstvo nyní vyšetřuje, jestli ho měla vůbec právo dostat.Dnes pětapadesátiletý Johnson se s Arcuriovou "přátelil" a navštěvoval ji v jejím bytě, když jí bylo něco pod třicet.Podrobnosti v angličtině ZDE