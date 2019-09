Chtělo by to více přívětivých psychopatů v čele

Psycholog Radkin Honzák v talkshow Operitiv (Opero) například poukazoval na to, že o smýšlet o Miloši Zemanovi jako o psychopatovi může být chybné, minimálně s ohledem na jeho "nebojácnost". Ilustroval to na události, kdy Zemana ve volební místnosti překvapila polonahá aktivistka, obviňující Zemana z patolízalství vůči Vladimiru Putinovi. Jak poukázal Honzák, Zeman se v tom okamžiku tvářil jako "vyděšený králík",

Honzák v další charakteristice současného prezidenta nezacházel nijak daleko a vzhledem k formátu diskuse můžeme považovat jeho slova spíše za vtipný postřeh, nikoliv za forenzní analýzu. Je ale škoda, že se nezamyslel nad tou druhou charakteristikou Zemana coby psychoopata. V kategorii bezohlednosti je totiž současný prezident, alespoň podle dostupných referencí, vyvinut velmi výrazně. Nejlépe to lze ilustrovat na jeho evidentní ochotě těžit z neštěstí svých vlastních voličů prostřednictvím spolupracovníků typunebo. Zeman velmi zbaběle využívá lidí, kteří na základě legálního, nicméně zlodějského exekučního schématu ožebračují jeho vlastní voliče. A vlastním voličům předkládá prezident tezi, že "je nutno platit dluhy, nikoliv je odpouštět". Na škále bezohlednosti těžko najít vyšší příčku, zároveň je ale patrné, že není spojena s žádným velkým hrdinstvím. Vyděšený králík s psychopatickými sklony musí najít bezpečnou cestu, která ho nevystaví do pozice ohrožení. Zeman ji našel.

Podobným prizmatem lze pohlížet i na premiéra Andreje Babiše. Žádný velký hrdina to není, podobně jako Trump vyrostl v exkluzivním prostředí komunistické diplomatické prominence, ochotně se přizpůsobil režimu a donášel StB, aniž by k tomu byl donucen čímkoliv jiným než sobeckou ambicí uspět za jakýchkoliv okolností.následně vytěžil kontakty, jež mu umožnily převzít Petrimex a za doposud nejasných finančních injekcí jej transformovat v Agrofert. O Babišově zbabělosti, dobře vykreslené ve výše odkazovaném článku časopisu, kolují různé anekdotální historky: lže neustále, nedodrží slovo, je ochoten podrazit v podstatě každého, pokud mu to přinese nějaký prospěch.