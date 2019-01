Psychopatem na doživotí, Hérostratem na last minute

23. 1. 2019 / Karel Dolejší

"To se vloni stalo obtížným, protože svět pomalu přebírají lidé, kteří zřejmě chtějí být ztřeštění a mrtví," pokračuje Venkat. "A neexistuje způsob, jak soupeřit s šílenou touhou po smrti. - Možnost být moudrý a naživu je nadějí, která řídí racionalisty. Možnost být ztřeštěný a naživu je to, co pohání ty, kdo sázejí na skupinové štěstí (stack-lucky) - a ve stále větší míře je výhodnější vsadit na toto druhé. Avšak žádná sázka není jistá. Skutečnost moudrých a mrtvých je tím, co vyvrací racionalisty. Skutečnost ztřeštěných a mrtvých je tím, co vyvrací ty bizarní. Ztřeštění a mrtví jsou zjevně základní polohou lidské civilizace. Když se věci začnou odehrávat ztřeštěně, končí to tím, že blázni řídí blázinec."

Pakliže se svět pomalu stává Ransmayrovým Posledním světem, ani Yossarianové bloudící vyhnanstvím v Tomidě si už nevědí rady - a netuší, nač vsadit přežití tentokrát.

***

"Že Zeman není psychopat, je patrné ze snímku, kdy se na něj obrátila polonahá žena a on se zatvářil jak vyděšený králík. Takový výraz nelze natrénovat ani dvacetiletým pobytem na Vysočině, ten je autentický: je to výraz strachu. A ten psychopat nemá, navíc v takhle levné situaci. Z temné čili maligní tetrády zbývá (není třeba vyšetření, stačí vyhodnocení jeho jednání) narcismus, sadismus a machiavellismus", píše Radkin Honzák ZDE. Poněkud rozbíjí výše zmíněnou Venkatovu schematizaci - a snadno lze pochopit jak: Abyste společnost přivedli na pokraj záhuby, nemusíte nutně být psychopatem, jehož příroda zapomněla vybavit schopností pociťovat strach ze smrti. Zcela postačí, pokud jste dost staří a současně bezohlední. Existují lidé natolik chorobně soustředěni na sebe sama, že je sice děsí možnost vlastní bolesti, ale perspektiva zbídačených, nemocných či zotročených vnuků mentální hroší kůží nepronikne. Ve snaze dosáhnout proslulosti za jakoukoliv cenu se takoví klidně obejdou bez touhy po smrti.

Hérostratos z Efesu zapálil Artemidin chrám, aby na něj historie nezapomněla, v roce 356 př. Kr., když mu bylo 21 let. Lidé jako Miloš Zeman, Vladimir Putin či Donald Trump jsou však ve věku, kdy zkrácená životní perspektiva snadno zastane totéž, co ochota zemřít, abych se stal slavným. Chorobní narcisové vědí, že tak jako tak zemřou dříve, než se plně projeví nejhorší důsledky jejich veřejného působení. Senilnějící Hérostratové se tedy v nejmenším nežinýrují. Jejich strach se omezuje na několik nejbližších okamžiků; další je jim ukradeno.

***

Kdo chce bojovat za pravdu, musí pro ni žít, prohlašuje několikanásobně soudně usvědčený lhář na adresu mučednického Palacha ZDE. Tímto způsobem se "morální hovado" (Honzák) vypořádává s faktem, že jemu samotnému přece zcela stačí, když se pro vlastní soukromou proslulost s vyhlídkou na pár posledních měsíců (a o nic jiného mu nejde) pohodlně upije. (Pokud náhodou osobně neznáte žádného věřícího zemanovce: Ujišťuji, že nejeden i notorický alkoholismus považuje za vynikající projev politického talentu.)

***

"Městem se míhají opilá zrcátka, oči ti říkají: lidi jsou zvířátka," konstatoval svého času Karel Kryl v písni Střepy. Snem vládců je ovšem dostat veřejnost právě do stavu, kdy se její chování od zvířecího příliš neliší. Vyděšeného člověka místo pokročilých mozkových center řídí původem druhohorní amygdala, vysvětluje Honzák ZDE. Výhodou panujícího psychopata vyvolávajícího strach přitom je, že on sám obavami netrpí.

Ovšem ani destruktivní narcisté na konci své životní cesty nebývají bez šance. Za prvé dobře vědí, že bubáci, jimiž k smrti děsí poddané, jsou vymyšlení, kdežto reálné škody, jež působí, zatím ještě nelze zřetelně vidět. Za druhé, budou tu sami příliš krátce na to, než aby se museli ohlížet na skutečné důsledky svého vládnutí.

Originálního Hérostrata za zločin, jímž se hodlal proslavit, v rozpuku mládí popravili. Last-minutové kopie ovšem vycházejí z předpokladu, že v jejich případech konečné zúčtování přijde s křížkem po funuse.