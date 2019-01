Itálie: Vicepremiér Salvini musí být postaven před soud za únos uprchlíků, rozhodl soud

25. 1. 2019



Šéf ultrapravicové politické strany Liga Matteo Salvini a současný italský vicepremiér je vyšetřován za to, že zabránil 177 uprchlíkům, aby se vylodili v Itálii. Stojí pouze jediný krok od trestního stíhání.



V srpnu zahájili prokurátoři v městě Agrigento na Sicílii trestní vyšetřování proti Matteo Salvinimu za údajný únos a zadržení 177 migrantů, jimž Salvini zabránil v tom, aby se vylodili z lodi italských pobřežních hlídek Ubaldo Diciotti.



Loď kotvila v sicilském přístavu Catanie po dobu šesti dní, zatímco Salvini odmítal povolit migrantům vstoupit na italské území. Nakonec uprchlíky, většinou z Eritreje, přijala katolická církev, Irsko a Albánie."Čelím možnosti být odsouzen na 15 let do vězení, protože jsem zakázal vylodění ilegálů v Itálii," napsal Salvini na Facebooku. "Neuvěřitelné. Bojím se? Vůbec ne. Nevzdám se. Teď projde toto rozhodnutí Senátem. Uvidíme, jak to dopadne..."Protože je Salvini ministrem, obvinění vznesená proti němu musejí být předložena poslancům a senátorům, kteří budou hlasovat buď pro něho, anebo pro to, aby byl postaven před soud.Salvini uvedl, že si je jistý, že má podporu senátorů z Ligy. Avšak podpora jeho koaličních partnerů z populistického Pětihvězdičkového hnutí, zajištěna není. Pětihvězdičkové hnutí totiž dlouhodobě prosazuje princip, že politikové obvinění z trestných činů musejí být zbaveni imunity a postaveni před soud. Pokud by Pětihvězdičkové hnutí hlasovalo pro vydání Salviniho soudu, rozpadne se italská vládní koalice. Pokud by pro jeho vydání nehlasovalo, ztratilo by důvěryhodnost u svých stoupenců."Jestliže to, co jsem učinil, znamená, že jsem únosce," řekl Salvini, "no, tak mě budete v následujících měsících muset považovat za únosce."Podrobnosti v angličtině ZDE