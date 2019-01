Šéf banky Barclays: Je "více než pravděpodobné", že se schyluje k další finanční krizi

25. 1. 2019

Nejvyšší bankéř Barclays prohlásil, že je "více než pravděpodobné", že dojde k další finanční krizi, ale jeho odvětví zřejmě tentokrát nebude jejím spouštěčem.

Místo toho Jes Staley tvrdí, že považuje za riskantní potenciální šoky z obsazení kreditních trhů, vzhledem k tomu, kam se dostala rizika v systému od doby, kdy banky zúžily své účetní záznamy. Tvrdý brexit představuje další riziko.

"Tentokrát je tu šance, že se banky stanou nárazníkem místo příčinou" krize, myslí si Staley, který od roku 2015 řídil Britskou banku.

Zmínil vlávání se úvěru do zabezpečených úvěrových obligací a také poukázal na nedostatek dluhopisů s vysokým výnosem v prosinci. "Pokud to bude pokračovat v prvním čtvrtletí, už to samo o sobě by vytvořilo potenciální úvěrový šok," prohlásil. Kromě toho při historicky nízkých úrokových sazbách existuje "extrémně velký objem dluhu" v suverénních účetních bilancích.

Letos se v Davosu debatuje o fúzích evropských bank, ale Staley na myšlenku všeléku pro toto odvětví pohlíží skepticky. I když se od poslední krize výrazně zvýšila finanční síla bank, ceny akcií vloni spadly kvůli nijak vynikajícímu výhledu na zisky a němečtí politici tvrdí, že diskutují o vhodnosti spojení Deutsche Bank s Commerzbank.

Fúze investičních bank "nefungují", tvrdí Staley, bývalý vysoce postavený představitel banky JPMorgan Chase. Odvolává se na smlouvu této banky o získání Bear Stearns. "Byl jsem u toho." Dohadování odvádí pozornost banky od technologických inovací, tvrdí.

