Pojďme zlepšit učňovské školství

Mám trochu jiný návrh. Pojďme nejdřív spravit učňáky - nejpokaženější část českého vzdělávacího systému vůbec. Pojďme z nich udělat školy moderní a hravé (!). Když už někdo není studijní typ, je aspoň hravý - využijme toho. Udělejme z toho školy pro mladé podnikatele - vždyť řemeslník, to je živnostník, drobný podnikatel. Svobodný člověk. Koho řemeslo chytne, tomu umožněme stát se hvězdou - ať kouká na ruce těm nejlepším, ať má možnost se seberalizovat, ať cestuje do zahraničí. Koho to nechytne, netlačme na pilu, jen mu to řemeslo znechutíme - ať si hraje, časem se v něčem najde. S varovným číslem 15% - to je procento těch, kteří zůstanou u vyučeného oboru a neutečou od něj - se už nemáme kam zhoršit, víc pokaženější to být ani nemůže.

Tak prosím nejdřív spravme odborné školství - pan hejtman Vondrák a paní hejtmanka Vildumetzová mohou začít třeba zítra, když mají tolik energie - a když se nám to podaří, žádného cut-off už nebude potřeba.