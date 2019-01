Brazilský homosexuální politik se kvůli vyhrůžkám smrtí vzdává mandátu. Nahradí ho manžel Glenna Greenwalda

25. 1. 2019 / Fabiano Golgo



(Foto: David Miranda vlevo, Greenwald a děti vpravo)



Jean Wyllys byl učitelem v chudé části Brazílie, když byl v roce 2005 vybrán jako součást televizní reality show Big Brother. Protože byl otevřeně homosexuál, byl neustále brutálně napadán homofobními útoky jiného člena televizního "domu", který byl dokonce lékařem! Tyto otevřeně vyjadřované předsudky proti němu, od osoby s vysokoškolským vzděláním, ho přiměly tu televizní soutěž vyhrát. Namísto "kariéry" bývalého vítěze v "reality show" se Wyllys rozhodl stát se politikem. Byl zvolen do parlamentu a od té doby se stal nejznámějším hlasem hájícím práva minority LGBT v politice.





Před třemi lety, po vyčerpávající diskusi s nynějším brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem Wyllys Bolsonarovi plivl do obličeje (poté, co Bolsonaro udělal vtip o Wyllysově zadku). Protože miliony fanoušků Bolsonara, kteří jsou více než obyčejní voliči, neboť se chovají vůči svému idolu jako blázniví fanoušci, začaly Wyllyse napadat na internetu i v reálném životě, už nemohl vycházet na ulici. Poté, co byla loni zavražděna černošská politička Marielle Franco z Rio de Janeiro, Wyllys si uvědomil, že jeho život je ve velmi vážném nebezpečí.



V důsledku toho Wyllys oznámil, že 1. února neobsadí své místo kongresmana. Ukrývá se v nespecifikované cizí zemi.



Wyllys je symbolem toho, co se právě v Brazílii děje. Atmosféra je srovnatelná s Německem v roce 1933. Útoky proti menšinám se zvýšily desetinásobně, přičemž terčem policistů a evangelikálů jsou především transsexuálové. Desítky domorodých indických kmenů byly napadnuty zemědělci a domorodí indiáni jsou každodenně vyháněni ze svého území. Policie je odmítá bránit.



Tisíce úředníků a učitelů byly propuštěny kvůli podezření, že to jsou levičáci. Studentům je nyní zákonem povoleno nechodit do školy ve dnech, kdy mají podle své církve náboženské povinnosti!



Člověk pověřený úkolem schvalovat celostátní zkoušky, v nichž mají studenti získat takové výsledky, aby mohli zahájit studium na univerzitě, prohlašuje, že otázky týkající se LGBT a žen budou ve zkouškách zakázány. Když to ale oznámil, udělal vážnou a velmi základní chybu v portugalském idiomu, takže je zřejmé, že dohled na vzděláním země má dnes v Brazílii negramota.



Ministryně pro "rodinu, ženy a lidská práva" prohlásila, že "penis patří k vagině, nikam jinam" a to se bude vyučovat ve školách. Práva LGBT a černochů byla odstraněna ze seznamu lidských práv.



Bolsonaro odcestoval do Davosu a zastrašoval odtamtud Brazílii. Dali mu 45 minut na vystoupení, ale dokázal promluvit jen 6 minut. Zrušil tiskovou konferenci a řekl, že tisku nedůvěřuje. Situace v Brazílii je opravdu katastrofální.



Flávio Bolsonaro, jeden ze tří synů prezidenta, kteří byli také zvoleni do parlamentu, je spojen s obrovským skandálem. Za prvé bylo zjištěno, že jeho řidič dostáýval plné platy všech Fláviových zaměstnanců a na politickém úřadě v Riu (bylo to praní peněz a falešné zaměstnávání financované vládními finančními prostředky). Nyní se taky ukázalo, že mezi jeho zaměstnanci byla matka a sestra muže, který je policií hledán a který je považován za vrchního šéfa zločinu v Rio de Janeiro. Tento muž, bývalý policista, je obviněn z toho, že je zodpovědný za stovky spáchaných vražd, včetně vraždy političky Marielle Franco. Marielle měla být kandidátkou proti Fláviovi Bolsonarovi pro Senátu. Byla zavražděna, než mohla kandidovat.



Bolsonarův klan byl zvolen pod vlajkou boje proti korupce v zemi, kde jsou všichni politici považováni za velmi zkorumpované. Bolsonarovo vítězství je důsledkem posledních čtyř let neustálých skandálů korupce, které se týkaly předchozí levicové vlády Luiza Inacio da Silva, známého jako Lula (který byl odsouzen do na 12 let). Množství tunelů dosáhlo miliardy dolarů. Je to považováno za největší korupční skandál v historii planety. Na korupci se podílelo více než 100 zvolených politiků. Existuje pro to množství důkazů, jako jsou nahrávky telefonních hovorů a dokonce i videozáznamy. To vedlo k obrovskému znechucení brazilských občanů, kteří pak hlasovali pro Bolsonara, armádního kapitána, který mluví jednoduše a prostě přislíbil, že korupčníky postaví ke zdi.



Dosud se Bolsonaro hájil, že se prý ho snaží kritikové používat jako obětního beránka. Také používal taktiky Donalda Trumpa, podle něhož jsou všechny předložené dokumenty a důkazy falešnými zprávami neboli fake news.



Bolsonaro je otevřeným nepřítelem Jeana Wyllyse. Přišel k soudu proti němu, aby se ho pokusil zbavit jeho politického mandátu za to poplivání. Podněcoval své stoupence, aby Wyllyse lynčovali. Jeden z jeho spojenců dokonce rozšířil falešnou zprávu, že Wyllys chtěl schválit zákon umožňující pedofilii. Bolsonaro ho také obviněl, že je autorem knihy přezdívané Gay Kit, a že chtěl tuto knihu učinit povinnou četbou pro mladé studenty. Tato kniha jednoduše neexistuje. Je to fake news od Bolsonara. Ale jeho stoupenci ignorují všechny, kdo jim to říká.



Wyllyse nahradí jeho spolustraník David Miranda, který pochází z jedné z favel v Rio de Janeiro, má africkou krev a je gay. Miranda je manželem známého amerického novináře Glenna Greenwald (známého např. články Guardianu založenými na materiálu poskytnutém Edwardem Snowdenem), majitelem i šéfredaktorem internetové stránky The Intercept, která hraje hlavní roli při investigacích zlořádů páchaných americkou vládou i jinými světovými mocnostmi. Miranda a Greenwald mají dvě adoptované děti.













0