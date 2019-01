Bolsonarova politika rozděluje Afrobrazilce z favel v Riu

2. 1. 2019

Řada potomků afrických otroků žije v brazilských slumech, kde čelí každodennímu násilí a rasismu, často ze strany státu, píše Thomas Milz. Někteří z nich podporují nového prezidenta Jaira Bolsonara, který slíbil, že tomu učiní přítrž. Ale jiní jsou nedůvěřiví.

"Prosím, nefotit," brblá Diego Francisco. Situace je napjatá. "Pokračujte!" Rád bych si vyfotil dva po zuby vyzbrojené policisty, kteří nás sledují od okamžiku, kdy jsem vstoupil do favely Borel. Novinář Diego mě vede mořem domů a chatrčí, kde vyrůstal. Borel je součástí čtvrti Rio de Janeira zvané Tijuca, tradičně sídla bílé střední třídy, která ale ztrácí oblibu od té doby, co došlo k explozi násilí v okolních favelách.

1. ledna 2019 se úřadu ujal nový prezident, Jair Messias Bolsonaro, zastánce tvrdé pravicové linie, který hrozí ještě tvrdšími policejními akcemi proti drogovým gangům ve favelách. Ale je přesto populární, dokonce i ve slumech v Riu.

Stojíme před kostelem letniční církve Assembleia de Deus. Počátkem prosince policisté zaútočili na kostel během evangelické bohoslužby a pátrali po drogovém bossovi. Policisté se pak v okolních kopcích ocitli v palbě členů gangu.

Pokud se zeptáte v sousedství kostela nyní pokrytého otvory po kulkách, co si myslí o Bolsonarovi, uslyšíte takřka výhradně souhlas. Konečně někdo, kdo použije sílu a udrží pořádek. "I kdyby to znamenalo více policejních operací?" Ano, i pak.

Na sloupu visí rozedraný plakát. Ukazuje nejznámější tvář v Riu, černou radní Marielle Francovou. V noci na 14. březen 2018 ji do hlavy zasáhly kulky. Jedna trefila i krk. Černí policisté a černí drogoví baroni v Riu umírali vždy. Ale nyní byla zabita i Francová, lidskoprávní aktivistka oddaná pomoci černým ženám ve favelách. Uprostřed ulice ve středu města.

Mnoho Brazilců viní z chaosu levici, která byla u moci od roku 2006.

Rio je zvlášť chaotické. Poslední dva guvernéři skončili ve vězení kvůli korupci, státní fondy neexistují. "Je tu pocit, že všechno je v nepořádku. Očekává se, že život znova zorganizuje někdo se železnou pěstí, kdo neustoupí. Lidé to od úřadů očekávají," říká Diegova matka Monica Franciscová, jedna z mála nových poslankyň za levicovou Dělnickou stranu.

Diego mi ukazuje svou starou školu. Černí studenti stojí frontu. "Ani muk," varuje učitel. Děti pochodují na oběd s rukama za zády. "Je to stejně rasistické jako tenkrát," říká Diego. "Nikdo by tak nezacházel s dětmi ze střední nebo vyšší třídy."

Od ledna nový guvernér Ria, zastánce tvrdé linie jako Bolsonaro, vysílá do favel bezpilotní létající prostředky, aby se zbavil drogových dealerů. Od ledna do listopadu policie v Riu zabila 1 444 osob, říkají záznamy. To nejsou dobré vyhlídky. "Každodenní život ve favele je militarizován," říká Monica. "Existuje zde opravdový výjimečný stav."

Monica na druhé straně chce bojovat za výstavbu kliniky pro těhotné ženy. Měla by se stát symbolem odporu proti násilí a smrti. Symbolem naděje na lepší život.

