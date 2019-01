Bojují v Jemenu na straně Saúdů dětští vojáci?

3. 1. 2019

Novinář David Kirkpatrick na stránkách deníku The New York Times odhaduje, že zhruba 20 procent súdánských vojáků bojujících v Jemenu na straně koalice vedené Saúdskou Arábií mohou být mladíci v rozmezí 13 až 17 let.

To by znamenalo, že Rijád a spol. do bojů se vzbouřenými Húsiji nasazuje dětské vojáky. Jedná se o konzervativní odhady, neboť ve skutečnosti má Súdán v Jemenu až 40 procent dětských vojáků. Zdá se, že tito mladiství bojovníci jsou placeni přímo Rijádem. Zpráva o dětských vojácích v Jemenu vyvolala senzaci, přičemž o této skutečnosti informovala prakticky všechna arabská média.

Bližší informace v angličtině ZDE