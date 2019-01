Svědectví: Jak nás ruinuje odchod Británie z EU

Jak by to bylo tisíckrát horší při odchodu ČR z EU... No, poslouchejte:



Posluchačka: Zažádala jsem o irské občanství.Moderátor: Aha, protože chcete pracovat v Dublinu?Posluchačka: No, já musím pracovat v Dublinu. Mé zaměstnání v bance už neexistuje. Banka se přestěhovala z Británie do Dublinu a stavební firma mého manžela, my jsme přišli o 50 procent našich stavebních dělníků. Tak my jsme ruinováni brexitem a to, že si Lowrimyslí, že se chováme nevlastenecky, no, jsem tím jejím výrokem opravdu zhnusena, protože to jenom dokazuje, že lidé, kteří si žijí ve své mediální bublině, nemají absolutně tušení, jaký dopad ten brexit na nás má. Brexit nás zruinuje. Tisíce pracovních příležitostí odešly do zahraničí, do Frankfurtu a do Dublinu. Víte, my přicházíme o svá zaměstnání. Stavební firma mého manžela bude mít velmi vážné problémy, stejně jako mnoho dalších stavebních firem, protože je tady teď obrovský nedostatek pracovních sil. Je mi líto, opravdu jsem z toho zničenáprotože my budeme mít problém koupit si pro naši rodinu jídlo, a to jenom proto, že pár lidí z vás nemá rádo cizince. A já vlastenka jsem, protože miluju svou zemi a netuším, proč ji ničíme. Netuším, proč chceme ekonomické útrapy. Nevím, proč nemohu dát to nejlepší svým dětem a je mi zjevné, že se budeme muset přestěhovat do Irska, abych mohla svým dětem poskytnout takový život, jaký chci, aby měly. A vy v té televizi, vy jste samozřejmě všichni naprosto v pořádku. Samozřejmě, že se vám vede! Ale nám ne!Moderátorka Lowri: Mohla bych vás jednou věcí přerušit? Zaprvé, já nežiju v mediální bublině, vedu malou firmu, takže v tom vás musím opravit. Zadruhé, nedávno jsem byla ve své místní bance a nikdo z těch lidí, co tam pracují, nejsou vůbec Britové, takže tady pracuje množství lidí z mnoha zemí, není tomu tak, že by se všechny banky stěhovaly pryč z Británie. A mnoho pracovních míst v bankách zastávají lidé, kteří se vůbec v Británii nenarodili, takže je to složitější. Nikdo nechce, aby firmy krachovaly, ale my chceme žít ve volnotržní ekonomice, a v ní se může stát cokoliv. Víte, mohli bychom mít novou hospodářskou krizi, je mnoho důvodů, proč například stavební firmy neprosperují.Posluchačka: Lidé z naší stavební firmy odešli z této země, ne proto, že by tady nebylo k dispozici spousta peněz, které si tu mohou vydělat, ale kvůli nepřátelskému prostředí. Rumuni tady v Británii už nechtějí být, raději se přesunou do Portugalska nebo do Španělska, kde asi není tolik práce k dispozici, ale lidé jsou tam vůči nim vstřícnější. Banky, pracuji v londýnském bankovním sektoru už déle než deset let, banky z Británie odcházejí do zahraničí, protože se musejí ochránit před brexitem. To je faktem. Je to kvůli brexitu. To je neoddiskutovatelný fakt.