Kubera a naši konzervativci

3. 1. 2019 / Lukáš Kraus

Poslechl jsem si projev senátora Kubery a bylo tam i několik světlých míst. Předně bych politické třídě také rozdal obkládačky a kochal se její neschopností. Za neschopnost je třeba tvrdě platit. To byla velmi cenná část projevu pro ty, kteří si tak rádi malují u počítačů různé modely robotizací, digitalizací, nepodmíněných žebračenek, vyhazování lidí z práce atd. Tak to není a dlouho, dlouho nebude. To kouření chápu tak, že se ty restrikce nemají přehánět tam, kde se nejedná o děti a kde neexistují dopady na další generaci. To je podstatné, že tvrdá regulace vede ke snižování počtu nových mladých kuřáků. Není to už v módě, sláva Bohu. Kupříkladu statistiky z roku 2017 uvádějí, že v Norsku kouří jen 11 procent lidí. Ale staré bardy bych opravdu nechal dovydechnout alespoň v kuřácké místnosti v každé hospodě, kde o to mají zájem. Celkově průměrný, konzervativně humpolácký projev s mírně šovinistickým akcentem.