Odkdy si politikové diktují, s kým vystoupí nebo nevystoupí v televizní debatě?

5. 1. 2019 / Jiří Hlavenka

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous







Víte jak zaniká demokratická, otevřená, svobodná společnost? Pomalouuuučku.

Oni nezruší ani nezprivatizují Českou televizi, ani nevymění ředitele za českého "Rezníka". Respektive ne hned. To by se lidé mohli začít bouřit - a ten strejda dole je lidsky zbabělý, bez osobní odvahy.





Tak prostě nejdřív bude "diskutovat" - bez oponenta. To se postupně stane normou - však už som diskutúval minule bez oponenta, tak možem aj dněs. Potom, aby se to zjednodušilo, už bude jen v neděli ve dvanáct pronášet projevy, načo hentá diskúsija? To len ludí otravuje.







A Reportéři ČT se taky nezruší, to by byl řev, jen se jim nakáže reportérovat hlavně případy hořících pařezů v Kohoutovicích.







A až potom se to zprivatizuje: veď sa na to nikto nepozerá, prečo to majú ľudia platit?