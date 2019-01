POLEMIKA

Jsou Britské listy součástí pražské mediální kavárny?

7. 1. 2019 / Petr Huďa



Inženýr pan Kozák



Podle toho, co na sebe v dopise prozradil, tak ve volbách jistě volí Babiše a Zemana.



Je euroskeptik. Liberální demokracii vnímá jako zásadní problém. Podle všeho sdílí články na webech jako Parlamentní listy a Nová republika (NR), které kritikou EU a liberální demokracie nešetří.

K miliardáři, kontroverzním oligarchovi a trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi zastává nekritický názor. Kdyby např. Václav Havel čelil podobnému trestnímu stíhání jako dnes premiér Babiš, argumentovali by o presumpci neviny Miroslav Kozák a Jiří Jírovec (publikuje dnes články na NR)?



Za oba odpovím: Do vynesení rozsudku soudem by neměl VH vykonávat žádnou ústavní funkci apod. Žádný výsledek voleb na tom nic změnit nemůže a basta.



Ne, nejsem nekritický obdivovatel VH v roli prezidenta republiky. Mám jednu zásadu. Měřme bez rozdílu všem stejným metrem!



Václava Havel jsem uvedl jako příklad záměrně. Protože dobře vím, že názorová skupina kolem pana Kozáka zesnulého Havla přímo nenávidí (alkoholik, vlastizrádce, vazal Západu, tvůrce všeho zla).



Jenže kritiku postavenou na věcných argumentech lidé jako pan Kozák a Jírovec neuznávají. Nenávist a emoce(...) je podle nich ten "objektivní názor" a :pravdivá skutečnost".



Kladu si otázku: Koho v devadesátých a nultých letech lidé jako pan Kozák asi volili? Havel to jistě nebyl. Ale kouzlo lidového kapitalismu (Klausova kupónová privatizace) a neoliberální dogma, že neviditelná ruka trhu vše vyřeší, je asi nadmíru okouzlilo.



Vzpomínají si ještě, kdo nás do NATO přivedl? Byla to Zemanova vláda (1999). A co Zemanova slova o podpoře vojenské intervence Západu do Iráku, která byla postavena na lživých informacích?



Inženýr Kozák má volbu Kalouskův blok nebo Babiš a Zeman. Jednoznačně u něj vyhrává volba: Zembabiš.



Návrat prokorupčních pravicových vlád Kalouska a Nečase si nepřeje.



Škoda, že pan Kozák nikde nesděluje, jak se Kalouskovo vládnutí negativně projevilo v jeho profesním či osobním životě. Nějaká jeho osobní zkušenost ap.





Ti, co píší proti jeho volbě, to je všechno pražská mediální kavárna a jeho nepřátelé. Zásadně nerozlišuje a všechny háže do jednoho pytle.

Já si taky návrat Kalouskových vlád nebo vládu ANO a ODS nepřeji. Babiše nebo Zemana kvůli tomu nevolím.



BL čtu dlouhodobě. Nevzpomínám si, že by nějaký autor na BL oslavoval či nekriticky hodnotil vládnutí předchozích pravicových vlád, divokou privatizaci devadesátých let, korupci nebo vojenské intervence Západu mimo jejich vlastní státní území.



Co říká pan Kozák např. na články a názory novináře Daniela Veselého, které BL publikují?



Když se např. podíváme na diskuzi čtenářů Nové republiky pod články, tak zjistíme, že velká část těchto komentářů se od názorů inženýra Kozáka moc neliší. Nicméně není týden, co by NR nepublikovala nějaký nenávistný text, který útočí na BL a na autory jejich článků útočí. Zejména na šéfredaktora BL Jana Čulíka.



Podobnou kvalitu demokratické diskuze a "argumenty" můžeme pozorovat i na Novinkách cz.



Nejvíce se diskutující v komentářích vyřádí pod článkem od politologa Jiřího Pehe. Místo věcných argumentů a slušně diskuse tam najdeme demagogii, nesmysly, nenávist, vulgární nadávky na autora článku a proti názorovým odpůrcům.



Někteří kontroverzní autoři článků zase pro změnu k nenávisti (proti někomu či něčemu) přímo vybízejí. Týká se to zejména témat jako liberalismus, uprchlíci, multikulturalismus, islám, menšiny, EU, NATO. S fakty a věcnými argumenty si zde hlavu nikdo neláme.



Kodex diskutujících, pokud zde nějaký, je se nedodržuje. Administrátor jako by nebyl.



Komentátorský web A2larm nedávno přinesl velmi zajímavý článek "Komentáře pod články ničí veřejný prostor i mozky" http://a2larm.cz/2018/11/komentare-pod-clanky-nici-verejny-prostor-i-nase-mozky/ , který fenomén internetových komentářů pod články jako "hlas lidu" kvalifikovaně analyzuje.





Je pan Kozák "hlasem lidu"?



Taky se počítám mezi nespokojence.



Jsem obyčejný dělník. Žádné vysokoškolské vzdělání nemám. Na devadesátky jsem štěstí neměl. Na rozdíl od pana Kozáka sdílím zase články v levicově zaměřených internetových denících jako Deník Referendum nebo A2larm či antikapitalistický magazín Solidarita.



Asociálního Miloše Zemana za prezidenta dolních deseti miliónu nepovažuji. Mám za to, že obyčejnými lidmi pohrdá a za jejími zády se jim vysmívá. Rozumím tomu, že proti Zemanovi v přímé volbě prezidenta chyběl silný proti kandidát, který by dokázal přesvědčivě oslovit nemalou část Zemanových i Drahošových voličů. Zemana mohli porazit podle mého pouze dvě jména: Ilona Švihlíkov á(ekonomka) a Josef Středula (šéf odborů). V



ycházím z toho, že znám dobře dělnické prostředí a problémy obyčejných lidí s kterými jsem každodenním kontaktu.



Je mi smutno a zároveň mám vztek, že dokážou volit proti svým zájmům a skáčou tzv. obchodníkům s teplou vodou na špek. Bohužel k Babišovi a pravicovému populismu chybí v ČR levicová alternativa.



Pan Kozák si nemá proč stěžovat. V nejvyšších ústavních funkcích a na postech ministrů, poslanců a senátorů najde jistě své oblíbené politiky, kteří tvoří vládní většinu. Teď už bude jenom LÍP...



Výběr autorů a článků, které BL publikují, jistě nejvíce vyhovují čtenáři od progresivní levice až po středové liberály. Nechci pana Kozáka neobjektivně a nespravedlivě hodnotit. Progresivní levičák ani liberál myslím rozhodně není. Zastává konzervativní hodnoty a myšlení. BL jistě nejsou internetovým deníkem určený zrovna pro něj. Je zhrzený volič ODS nebo ČSSD? Těžko říct. Alternativu rozhodně vidí u populistické pravice. Fakta a věcné argumenty na lidi typu pana inženýra Kozáka prostě neplatí. . .





Do nového roku přeji Britským listům hodně podnětných článků a jejich čtenářům vše dobré.

0