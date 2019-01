Německo: K rozsáhlé krádeži a zveřejnění osobních dat politiků se přiznal dvacetiletý mladík. Jednal na vlastní pěst

9. 1. 2019

Dvacetiletý mladík z Hessenska se "plně přiznal k tomu, že se hackersky zmocnil a zveřejnil soukromá osobní data stovek nejvyšších německých politiků, uvádí policie.



Dal si přízvisko G0d a zveřejknil soukromé osobní informace o politicích, novinářích a celebritách na Twitteru, na twitterovém účtu @_Orbit.



Vyšetřovatelé konstatují, že hacker je teprve student a bydlí u rodičů.



Až donedávna si nikdo soukromých informací politiků, zveřejňovaných tímto mladým mužem na Twitteru, nepovšiml.





Německý ministr vnitra Horst Seehofer odmítl vlnu kritiky, že vládní úřady jednaly v tomto případě liknavě a že neinformovaly veřejnost. Poukázal na to, že by býval hacker nemohl získal tolik dat, kdyby politikové nepoužívali naprosto idiotská bezpečnostní hesla, například "ILoveYou" anebo "1,2,3". Dodal, že politikové i veřejnost musejí začít brát vážně bezpečnost internetu.



Vyšetřovatelé uvedli, že si hacker nebyl vědom závažnosti toho, co učinil. Pokud by byl shledán vinným, mohl by být odsouzen až na tři roky do vězení, ale v důsledku jeho mládí by byl pravděpodobně poslán pouze do instituce pro mladistvé na převýchovu. Očekává se, že dostane jen mírný trest, vzhledem k tomu, že s policií spolupracuje a že tímto drastickým způsobem poukázal na chronickou nedokonalost bezpečnostních systémů německých difigálních sítí v době, kdy má Německo vážný nedostatek odborníků na bezpečnost internetu.



Policie uvedla, že neexistují důkazy, že by se na hackerském útoku podílela nějaká třetí strana.



Hackersky získaných informací si německé úřady řádně povšimly až minulý čtvrtek, přestože je mladík zveřejňoval formou adventního kalendáře od 1. do 24. prosince.



Nejprve publikoval údaje ze soukromých účtů televizních celebrit a celebrit na YouTube, pak osobní data stovek politiků, včetně kancléřky Merkelové a německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.



Podle deníku Bild byl hacker samotář, bez přátel, který strávil většinu svého času na internetu.



BKA znovu zdůraznila, že neexistují žádné důkazy, že by se na tomto hackerském útoku podílely zahraniční mocnosti.



Holger Münch, šéf BKA, uvedl, že profil pachatele je typickým profilem "dospívající generace adolescentů, neboli "pachatelů z dětského pokoje", kteří nemusejí vyjít do ulic a trestné činy páchají z domova. Dodal: "Z preventivního hlediska musíme předpokládat, že mladí lidé ve svých ložnicích si nutně jen nehrají."







Podezřelý mladík konstatoval, že jednal sám, a to proto, že ho iritovaly veřejné výroky osob, na které zaútočil.Postiženo bylo asi tisíc osob, včetně německé kancléřky Angely Merkelové.Terčem hackerských útoků se stali politikové ze všech hlavních německých politických stran kromě ultrapravicové strany Alternative fuer Deutschland, i když vyšetřovatelé konstatují, že dosud nemají informace o hackerově politické orientaci.Německá federální kriminální policie BKA uvedla, že informace, které hacker zveřejnil na internetu, obsahovaly telefonní čísla, adresy, údaje o úvěrových kartách, fotografie a soukromou korespondenci.Vyšetřovatelé konstatují, že zatčený německý mladík s nimi spolupracoval a přivedl je k důkaznímu materiálu, který by sami neobjevili. Mladík byl zadržen v Hessensku v neděli. Je obviněn ze špionáže a z nepovoleného zveřejnění dat.V pondělí večer však byl propuštěn, "protože nejsou důvody k jeho dalšímu zadržování". Policie vzala v úvahu, že je mu teprve dvacet a že s ní plně spolupracoval.Mladíkův hackerský útok vyvolal mezi německými politiky poplach. Vyšetřovatelé uvádějí, že se mladík sám naučil, jak proniknout k osobním datům politiků, a že nemá žádné odborné počítačové vzdělání. V Německu vznikla vážná diskuse o zranitelnosti utajovaných údajů, vzhledem k tomu, že se k nim tak lehce dostal tento samostatně jednající mladík. Co by se stalo, kdyby obdobnými způsobem získali osobní údaje o politicích teroristé?Mladík získal soukromé osobní informace politiků, novinářů a celebrit během delšího období v roce 2018. Využil několika zranitelností německých počítačových systémů, které, jak uvedla policie, byly mezitím odstraněny.Podrobnosti v angličtině ZDE