V Polsku zatkli jednoho zaměstnance firmy Huawei za špionáž

11. 1. 2019





Polsko zatklo jednoho čínského zaměstnance firmy Huawei a jednoho polského občana pracujícího v oboru digitálních komunikací za špionáž. Avšak mluvčí polských bezpečnostních služeb sdělil tiskové kanceláři Reuters, že se obvinění týká akcí jednotlivců a nemají vazbu na firmu Huawei.

Americké výzvědné agentury tvrdí, že firma Huawei Technologies má vazby na čínskou vládu a její digitální zařízení by mohla obsahovat "zadní vrátka" umožňující přístup čínským vládním agentům. Žádné důkazy nebyly zveřejněny a firma Huawei tato obvinění odmítá. Avšak kritika vedla několik západních zemí a podniků, aby začaly rozvažovat o tom, zda mají technologii firmy Huawei používat. To vedlo k napjatým vztahům těchto zemí s Pekingem.Polská státní televize TVP uvedla, že polské bezpečnostní služby prohledaly místní úřadovny firmy Huawei a úřadovny telekomunikační společnosti Orange Polska, kde pracuje zatčený polský občan.V prosinci zatkly kanadské úřady na žádost USA jednu ředitelku ředitele HuaweiMen Wangzhou za údajné porušování obchodních sankcí. To vyvolalo napětí s Čínou v době, kdy mezi Washingtonem a Pekingem zuří obchodní válka.Bezpečnostní obavy Západu ohledně firmy Huawei a čínské telekomnikační společnosti ZTE Corporation jsou spojeny s čínským zákonem o výzvědných službách. Podle tohoto zákona schváleného v roce 2017 musejí čínské "organizace a občané v souladu se zákonem podporovat výzvědnou práci čínského státu a spolupracovat s ní".Obě v Polsku zatčené osoby budou zadržovány tři měsíce.Podrobnosti v angličtině ZDE