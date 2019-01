Británie: Mayová se v zoufalství snaží zdiskreditovat Dolní sněmovnu

Atmosféra v anglické politice (Skoti, Velšané a Severní Irové jen bezmocně přihlížejí) dosáhla před úterním hlasováním o dohodě, kterou Mayová uzavřela s Bruselem o odchodu z EU naprosté horečnaté intenzity.Je téměř stoprocentně pravděpodobné, že Dolní sněmovna tuto dohodu hlasováním odmítne. Dohoda totiž v mnoha ohledech vlastně udržuje Británii v Evropské unii, avšak bez jakéhokoliv vlivu Londýna v Bruselu. Proto je nepřijatelná pro stoupence i odpůrce brexitu.



Potíž je, že Mayová nemá žádnou jinou alternativu. Vyhrožuje, že pokud poslanci její dohodu neschválí, podle schválených zákonů Británie dne 29. března vypadne z EU bez dohody, což by znamenalo ekonomickou a sociální katastrofu.

Zatímco se Dolní sněmovna nedokáže shodnout nyní ohledně brexitu na ničem, existuje jedna výjimka: poslanci chtějí stůj co stůj zabránit právě vypadnutí Británie z EU bez dohody.

Úřad premiérky v Downing Street nyní začal před novináři obviňovat Dolní sněmovnu, že se poslanci Konzervativní strany spikli s mluvčím parlamentu Bercowem a chtějí zásadním způsobem změnit rozhodování sněmovny. Dosud měla právo iniciovat hlasování o zákonech jen vláda. Parlamentní spiknutí chce umožnit řadovým poslancům, aby i oni měli právo iniciovat hlasování.

Byla by to radikální změna za mnoho desetiletí. Naposledy toto parlament udělal Nevillu Chamberlainovi, britskému premiéru, který ustupoval Hitlerovi. Zničil jeho vládu na jaře roku 1940 a donutil ho k rezignaci a uvolnění místa Churchillovi.

Situace v Londýně se dramatizuje a mnozí obviňují Mayovou, že se snaží získat hlasy pro svou dohodu pro úterní hlasování obviňováním parlamentu z "přípravy puče":



Andrew Adonis, stoupenec setrvání Británie v EU: Jak může parlament zosnovat proti sobě puč? Vždyť dělá jen to, co dělat má!



