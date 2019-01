Na letišti v Košicích čeká kurdský politik, zda bude poslán do Íránu k popravě

10. 1. 2019

Na letišti v Košicích byl v úterý 8. 1. 2019 odpoledne zadržen kurdský politik Brahram Samani, který prchá před politickou perzekucí z Íránu. Ze země ajatoláhů se mu podařilo přejít přes zelenou hranici do Turecka, kde si opatřil slovinský cestovní pas na jméno Oliver Potocnik. Na něj se mu podařilo nastoupit do letadla z Turecka na Slovensko, kde měl jen přestoupit a letět dál do Belgie. Slovenskou policií byl však za poněkud podivných okolností zadržen a nyní mu hrozí odeslání zpět do Turecka. Vzhledem k tomu, že Turecko a Írán mají dohodu o vzájemném vydávání politických uprchlíků, jeho odeslání do Turecka je faktickým posláním na popraviště v Íránu.