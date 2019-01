Napište, prosím, svým poslancům, aby zastavili pandemii exekucí

15. 1. 2019

Dnes mě řada z vás zahrnula podporou. Moc všem upřímně děkuji! Pokud chcete s pandemií #EXEKUCE něco udělat, napište, prosím, svým poslancům, kteří budou 22.1. hlasovat o senátním návrhu insolvencí. Kromě @STANcz a @PiratskaStrana není nic jisté! Díky!https://t.co/NGYxNHvEtT pic.twitter.com/GvA7PejNVI — daniel hule (@DanielHule) January 14, 2019

Je šokující, že se většina poslanců českých politických stran zřejmě chce nadále podílet na kriminálním parazitickém systému exekucí, které ožebračily skoro třetinu obvyatelstva České republiky. Mělo by to ve vlastním zájmu zajímat i ty občany, kteří zločinnými exekucemi postiženi nejsou, protože držet statisíce lidí v dluhovém otroctví je pro zemi i politických systém nebezpečně destabilizační.





Observer: Českou demokracii ohrožuje rostoucí dluhová krize





(for English, scroll below)







Více než 900 000 českých občanů je obětí parazitických exekutorů. Mnozí z nich zápolí s břemenem několikanásobných exekucí a jsou v situaci, kdy se dluhu nikdy nezbaví. Bohumil Kartous hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů s Radkem Háblem, odborníkem na problematiku exekucí. Ten vysvětluje, jak vznikl parazitický systém exekučních řízení v ČR od roku 2001 a jak ilegálně systémem úžery záměrně likvidoval a pauperizoval podstatnou část českého obyvatelstva na základě minimálních dluhů.





Uniquely in Europe, from 2001 until 2016, Czech Republic operated a highly parasitical system of private debt collectors, using a system which deliberately and illegally, but with the consent of Czech politicians, extracted large amounts of money from the poorest and weekest members of society. In this Britské listy interview, Bohumil Kartous talks to Radek Hábl, an expert specialising in the Czech debt collecting system, about the mechanics of debt collecting and about the current predicament of the 900 000 Czech citizens who have become victims of state sponsored usury.