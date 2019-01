Vysvětlení: Národ, znuděný brexitem, náměsíčně kráčí do katastrofy

14. 1. 2019



Proč podle průzkumu veřejného mínění, zveřejněného v neděli, si největší množství Britů, tedy 44 procent přeje odchod Británie z EU bez dohody, což by vedlo k ekonomické a sociální katastrofě? Vysvětluje to John Harris:



Před Vánoci jsem strávil den v městě Cowley, na dělnickém předměstí Oxfordu, kde automobilka, nyní vlastněná firmou BMW, vyrábí slavný ikonický britský automobil Mini. Automobilka v den, kdy Británie letos odejde z EU, přeruší na několik týdnů svou výrobu, aby "minimalizovala narušení dodávky součástek v případě odchodu Británie z EU bez dohody".



Mysleli byste si, že lidé v okolních ulicích budou vyjadřovat úzkost a naléhavé znepokojení. Avšak nikoliv: v ulicích města Cowley jsem se setkal s iritovaným nezájmem, jako by šlo o něco, o co se lidi vůbec nezajímají.

Ti, kdo se zmínili o automobilce vyrábějící auta Mini, mě ujistili, že v žádném případě prý z města neodejde. Dva stoupenci tvrdého brexitu začali hovořit o Winstonu Churchillovi a o tom, že nové referendum by bylo urážkou demokracie. Většina reakcí ale potvrdila, že Britové nyní považují brexit za něco absolutně nudného a při zmínce o něm dělají grimasy a pozvedají oči k nebi.Ať přichází z Westminsteru jakýkoliv hluk, pro miliony lidí je brexit něco, co se událo před dvěma a půl roky. Od té doby se to stalo synonymem k nerozluštitelné kakofonii hádek ve vládě, debat o celní unii a dalších složitostech a tajemnostech, které nechávají většinu lidí chladnými. Zjevně to signalizuje obrovské politické selhání, a to nejen od britské politické opozice. Vznikla debata tak vzdálená od veřejnsti, že vyřešení tohoto závažného problému je v podstatě nemožné.Pro lidi zvnějšku to musí vypadat jako bizarní kolektivní dekadence: naprosto zásadní bod zvratu, přinášející obrovská nebezpečí, který bude naši budoucnost definovat po dlouhá desetiletí, odehrávající se uprostřed neuvěřitelně znuděné veřejnosti.Britové nyní provádějí katastrofální sebepoškození, o němž nám politikové sdělují, že je to "vůle lidu", a to v době, kdy miliony těchto lidí ztratily o věc zájem. Ve veřejnosti vznikla směsice nudy a nevíry v to, že odchod Británie z EU bude katastrofou.Podrobnosti v angličtině ZDE