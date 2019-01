Polsko: Den, kdy zvítězila nenávist

15. 1. 2019 / Tomasz Oryński

Výroky, které zaplavily pravicové stránky na internetu v polštině, dokazují, že skutečně útočník může nalézt pochopení a podporu. Fanoušci stránky, spojené s Pochodem nezávislosti, který každého 11. listopadu organizuje ve Varšavě ultrapravice , spěchali vyjádřit své nadšení nad tímto útokem. "Bylo by hezké, kdyby zdechl," napsal jeden o Adamowiczovi, který tou dobou ještě žil. "Zasloužil si to," psalo mnoho dalších. "Smrt nepřátelům vlasti!" napsal někdo jiný. Někdo další označil vraha za "národního hrdinu, který si zaslouží medaili".





Owsiak, který byl vždycky nezvládnutelný, odmítl se nechal umlčet. Naopak, v posledních letech začal vládu z mnoha úhlů pohledu otevřeně kritizovat, ale na rozdíl od vládní propagandy zůstal zdvořilý a udržel si formu. Kromě toho, Poláci podstatnou měrou zvýšili své příspěvky pro Owsiakovu charitativní organizaci, protože si uvědomili, že je to opozice proti straně Právo a spravedlnost:







To vyvolalo obrovské rozhořčení, protože i někteří stoupenci strany Právo a spravedlnost považují něco takového za odpornou propagandu. TVP vyhodila autorku té animace i moderátora pořadu, který ji odvysílal. Ale vyhodila je proto, že usoudili, že je odporné, že ve filmu byli Owsiak a bývalý primátor Varšavy zobrazeni jako otevření zloději? Ne. Oficiálním důvodem byly "antisemitské asociace" , protože na jedné z bankovek byl zobrazem Jarosław Kaczyński a geometrický symbol, který umožňuje slepcům poznat, jakou hodnotu ta bankovka má, měl formu židovské hvězdy. Takže pokud TVP pomlouvá Owsiaka a opozici, to je naprosto v pořádku, ale téměř neviditelné symboly na jedné z mnoha miniaturních bankovek jsou důvodem pro vyhození jednoho z jejích nejvýznamnějších propagandistů a autorky animované série, které svou práci charakterizuje jako "kladivo na levičáky" . Ta žena také tvrdí , že "nejasné financování té charitativní organizace pomáhá Owsiakovi, aby se veřejnosti prezentoval jako guru a podporuje jeho ideologii - mezi jinými podporu pro právo na potraty a demoralizaci mládeže".





Toto je jen další příklad, kdy pravice obviňuje Owsiaka z finančních podvodů, navzdory tomu, že finanční situace této charitativní organizace je každému volně přístupná na internetu (což v Polsku vůbec není samozřejmé) a pokud by bylo něco v nepořádku, četné kontroly, jimž Owsiak neustále čelí, byl jistě něco našly.

Už se šíří obvinění a konspirační teorie. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že vrah s nožem byl inspirován pravicí, a snaží se obviňovat stranu Právo a spravedlnost a radikální pravici z tohoto zločinu, protože Adamowicz jako liberál spojovaný s Občanskou platformou byl po velmi dlouhou dobu obětí nenávistné kampaně, kterou šířila média strany Právo a spravedlnost. Osobně si nemyslím, že je to pravda, na druhé straně širší obraz situace nemůžeme ignorovat.Vrah, který byl právě propuštěn z vězení poté, co tam strávil pět let za celou řadu ozbrojených přepadení, byl, jak se zdá, velmi hrdý na to, co udělal. Poté, co primátora pobodal a než ho zadrželi, podařilo se mu zmocnit se mikrofonu a vykřiknout "Jmenuju se Stefan Wilmont... Byl jsem uvězněn, přestože jsem nevinný. Občanská platforma mě mučila! Proto Adamowicz musel zemřít!" Údajně je útočník duševně chorý. Avšak jeho útok byl zacílený na prominentního aktivistu strany Občanská platforma a útočník zůstal na jevišti a hrdě pozvedl ruce na znamení vítězství. Podle profesora Janusze Czapińského , sociálního psychologa, je toto signifikantní. Tím, že spojil svůj zločin s politikou, útočník doufal, že nalezne porozumění - ne-li podporu - na pravici politické scény. A je to pochopitelné: konec konců, když v roce 2017 na opozici zaútočila skupina ultrapravicových radikálních násilníků, mluvčí strany Právo a spravedlnost prohlásil, neslavně známým výrokem, "Nepovzbuzuju to, ale chápu je." Několik dalších hlasů také vyjadřovalo nenávist:a požadovalo, aby byli zavražděni i další opoziční politici: "Nyní jsou na řadě Jaśkowiak (primátor města Poznań) a primátor Varšavy. Ať se stanou obětí svého levičáckého a bezbožeckého přístupu ke své funkci (tohoto muže už policie zadržela ):Jiní argumentují, že tohle by měl být teprve začátek: Občanská platforma by měla být přinucena nést odpovědnost za své zločiny:Proces dehumanizace politických oponentů došel tak daleko, že někteří z nich dokonce označují krevní transfuzi za "plýtvání krví":Polská pravice si je vědoma, že problém je na její straně. Konec konců, jak už jsem psal dříve , je to Kaczyński, kdo probudil Golema ultrapravice a nyní nad ním ztrácí kontrolu. Proto se pravice rozhodla jít do útoku. Vlajkový propagandistický program státní televize TVP se zachoval tak ostudně, že si dovolil odvysílat sekvenci složenou z výroků politiků Občanské platformy, vytržených z kontextu, spojených s příklady agrese proti aktivistům strany Právo a spravedlnost, aby vytvořil dojem, že jsou to právě politici z Občanské platformy, kteří podporují v Polsku zločiny motivované nenávistí. A učinil to po odvysílání prosby Adamowiczovy rodiny, aby jeho smrt nebyla zneužívána pro politické účely:Zajímavé, že ten pořad nenašel žádné záběry politiků ze strany Právo a spravedlnost, kteří označují své politické oponenty za "horší druh Poláků", "lidi s geny gestapa", "zrádné blby", "zvířecí prvky", "komunisty a zloděje", "osoby s genem zrady" a tak dále. Všechny tyto příklady jsou čistě od Kaczyńského, a jeho výroky jsou velmi mírné ve srovnání s takovými šiřiteli nenávisti, jako jsou jeho poslanci Krystyna Pawłowicz či Dominik Tarczyński. Je to strana Právo a spravedlnost, která hájí nenávistné neonacistické kazatele, jako je bývalý kněz Jacek Międlar, je to vláda strany Právo a spravedlnost, která odmítla potrestat neonacisty za to, že na veřejnosti vyvěsili portréty opozičních europoslanců na šibenice, je to vláda strany Právo a spravedlnost, která porušuje zákon natolik, aby mohla šikanovat teenagera , který se účastnil protestu proti pedofilii v katolické církvy. Nedávno dostaly sociální služby za úkol zkontrolovat, zda není "zdemoralizovaný".Samozřejmě katolická církev by nebyla církví, kdy se nepokusila zneužít toho všeho ve svůj prospěch. Jeden biskup, reagující na požadavek, aby byl počet hodin výuky náboženství ve školách snížen a aby katechetové nebyli placeni ze školního rozpočtu, použil Adamowiczovu vraždu jako příklad , že hodiny náboženství by se neměly rušit, ale naopak by jejich počet měl být zvýšen, a by se pomohlo lidem, kteří jsou ztraceni v tomto chaosu. Mezitím arcibiskup Gądecki poslal své vyjádření soustrasti Adamowiczově rodině, ale zároveň se vyjádřil, že "vrah potřebuje více slitování než zavražděný". No, vzhledem k tomu, že rostou požadavky, aby se církev začala zodpovídat ze všech svých pedofilních skandálů, chápu, proč si církevní hodnostáři myslí, že je tak důležité učit mladé lidi, že pachateli je nutno projevovat více slitování než oběti.Avšak církev by měla být spokojená. Protože nejen oběť, ale také místo a okamžik vraždy byly signifikantní. A tak, díky šílenci s nožem, se církvi podařilo dosáhnout něčeho, o čem snila dlouhá léta. Jerzy Owsiak odstoupil z funkce předsedy Velkého orchestru vánoční pomoci Owsiak byl dlouhá léta trnem v boku polské pravice - nejenže vytvořil úspěšnou charitativní organizaci, jíž se za sedmadvacet let její existence podařilo sebrat více než MILIARDU polských zlotých pro dětské nemocnice a nemocnice pro staré lidi, ale také se tak ikonickým vzorem pro polskou mládež. Jeho pozitivní poselství zaujalo mysl už druhé mladé generace. Učí mladé lidi, že jestliže budou jednat společně, dokáží dosáhnout velkých věcí a pomáhat druhým. Učí je, aby se vyhýbali drogám, aby se vyhýbali násilí a šířili poselství lásky - a jeho poselství skutečně mladou generaci oslovuje, jak je možno vidět během festivalu Pol'and'Rock (dříve zvaného Przystanek Woodstock), který se koná každý rok v létě jako vyjádření díků všem lidem, kteří pomáhali Velkému orchestru vánoční dobročinnosti: navzdory tomu, že je to jeden z největších festivalů pod širým nebem v Evropě, je to stále jeden z nejbezpečnějších festivalů.Polská pravice Owsiaka nenávidí - nejen pro jeho vliv na polskou mládež, o kterém se církvi může jen zdát, ale také proto, že jeho charitativní organizace soutěží o dary veřejnosti s církevní organizací jménem Caritas. Polská pravice na Owsiaka útočí už dlouhá léta, nejtypičtějším příkladem je pravicový blogger Piotr Wielgucki, který je Owsiakem posedlý a neustále ho obviňuje z podvodů a dalších trestných činů, navzdory tomu, že prohrál několik soudních řízení pro pomluvu. Wielguckého internetová stránka je plná nenávistných blábolů zaměřených proti Owsiakovi. Nejnovější takový blábol má titul: "Proč já Owsiaka nenávidím, a já ho nenávidím za všechno". Když se strana Právo a spravedlnost dostala k moci, útoky na Owsiaka se staly oficiální součástí státní propagandy: psali jsme o tom už dříve v naší sérii Mezitím v Absurdistánu. To jen ještě dál pravici rozzuřilo, už nemá žádné zábrany. Několik dní před finále Velkého orchestru vánoční charity odvysílala státní televize TVP krátký animovaný film, v němž Owsiak vystupoval jako loutka, kterou posílají politikové z Občanské platformy žebrat, aby mohli od něho krást většinu peněz, které mu veřejnost pošle:V den, kdy zemřel Adamowicz, poslankyně strany Právo a spravedlnost Krystyna Pawłowicz, naprostý primitiv a šiřitel nenávisti, znovu promluvila. Obvinila šéfa této charitativní organizace, že "vyvolává v lidech svými radikálně kontroverzními názory negativní emoce, šíří nenávist a pomluvy, ponižuje druhé a také financuje i 'nelékařské' aktivity z peněz, které získá jeho organizace. Owsiak musí odejít, protože to, že vyvolává ve veřejnosti nenávist skončí špatně. Owsiak MUSÍ odejít. Pro dobro jeho kauzy a bezpečnost druhých", napsala ve twitterovém rozhovoru s Wielguckým, který ji podpořil tvrzením, že stoupenci Owsiaka jsou "fanatici sekty" a že je vychovává k tomu, aby se z nich stávali vrazi s noži.Jerzy Owsiak čelil takovýmto pomluvám a takovéto nenávisti po dlouhá desetiletí, a to se ctí a důstojností. Nyní, viditelně zdrcený Adamowiczovou smrtí - Adamowicz byl vždycky energickým stoupencem jeho charitativní organizace - se nakonec vzdal. Zdá se, že si myslí, že vzhledem k tomu, že nenávist je zaměřena na něho osobně, jeho odchod umožní jeho nadaci pokračovat v klidu ve své práci.A proto bylo pondělí 14. ledna dvojnásobně smutným dnem pro Polsko. Nejenže byl zavražděn prominentní politik, ale také člověk, jehož jméno se stalo synonymem slavné charitativní organizace, se rozhodl odejít z veřejného života. Byl to den vítězství pro Pawłowiczovou, Wielguckého a lidi jejich sorty. Budoucnost Polska vyhlíží od nynějška ještě hůře než dosud.