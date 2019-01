Neznámá probrexitová "organizace" vydala 2,5 milionu Kč za probrexitovou reklamu na Facebooku

14. 1. 2019

Foto: "Evropská unie chce zabít náš šálek čaje!" Výběr probrexitových reklam na Facebooku













Desítky tisíc britských liber jsou v těchto dnech na Facebooku investovány do cílené probrexitové reklamy, přestože - navzdory britským zákonům - není známo, kdo to platí. A děje se to navzdory tomu, že Facebook přislíbil, že zavádí nové principy transparentnosti týkající se zveřejňování politické reklamy na svých stránkách.