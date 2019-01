New York Times: Trump opakovaně hovoří o tom, že by USA měly odejít z NATO

16. 1. 2019





Vysocí činitelé americké vlády sdělili listu New York Times, že Donald Trump několikrát během roku 2018 vyjádřil soukromě své přání, že si přeje zrušit členství Spojených států v Severoatlantickém společenství. Současní i minulí činitelé americké vlády, kteří podporují existenci NATO, se obávají, že se k této hrozbě Trump nyní vrátí, protože spojenci USA v NATO nevydávají na zbrojení tolik financí, kolik od nich chce Trump.



V době kdy se loni v létě konal dramatický summit NATO, konstatují činitelé americké vlády, Trump sdělil svým vysokým činitelům pro národní bezpečnost, že nevidí důvodu, proč by měly být Spojené státy členem NATO. Zdůraznil, že členství USA v NATO považuje za plýtvání penězi.

Skutečnost, že Trump často vyjadřuje v soukromých rozhovorech se svými poradci přání, aby USA odešly z NATO, americké poradce pro národní bezpečnost znepokojuje, uprostřed rostoucích obav v důsledku Trumpových snah utajovat obsah svého jednání s Vladimírem Putinem dokonce i před svými poradci a v souvislosti s tím, že FBI zahájila vyšetřování vazeb Trumpovy vlády na Rusko.Američtí poradci pro národní bezpečnost jsou přesvědčeni, že od anexe Krymu Ruskem v roce 2014 se Rusko především soustřeďuje na své snahy rozvolnit vazby mezi Spojenými státy a Evropou.Když se Trump poprvé svým poradcům zmínil o tom, že by USA měly odejít z NATO, vysocí činitelé jeho vlády si nebyli jistí, zda to myslí opravdu vážně. Vzhledem k tomu, že své přání, aby USA odešly z NATO, Trump od té doby několikrát opakoval, činitelé konstatují, že je to znepokojuje.Není žádným tajemstvím, že Trump pociťuje antipatie vůči veškerým zahraničním aliancím a účastí USA v mezinárodních organizacích.NATO plánovalo uskutečnit letos v dubnu ve Washingtonu jednání svých nejvyšších představitelů k 70. výročí založení této organizace. Avšak schůzka byla degradována na pouhé setkání ministrů zahraničí, protože se někteří diplomaté obávali, že by washingtonského summitu NATO mohl Trump zneužít k dalším útokům na Severoatlantické společenství. Vedoucí představitelé NATO se nyní mají sejít až koncem roku 2019 a nikoliv ve Washingtonu.Skeptický postoj vůči NATO je u Trumpa jeho hluboce zastávaným přesvědčením, stejně jako jeho přesvědčení, že by Spojené státy měly zkonfiskovat iráckou ropu. Přestože činitelé americké vlády Trumpovi mnohokrát vysvětlili, proč USA nemohou ukrást Iráku jeho ropu, Trump se k tomuto tématu opakovaně vrací.Obdobně, kdykoliv činitelé americké vlády konstatují, že otázka NATO už byla vyřešena, Trump vždycky na to řekne, že by USA měly z NATO odejít.Podrobnosti v angličtině ZDE