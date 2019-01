Angličan na Havajských ostrovech

Na Havajských ostrovech. Snažím se tomu všemu uniknout.

Taxíkář: Vy jste Angličan?

Ano.

Hahaha. Theresa Mayová!!

Ano.

Brexit!

Ano.

Je chaos, jo?

Ano.

My tady máme sopky. Ale ne brexit. Máme štěstí! Hahaha!

In Hawai’i. Trying to get away from it all.



Taxi driver: ‘Are you English?’

‘Yes.’

‘Hahaha. Theresa May!’

‘Yes.’

‘Brexit!’

‘Yes.’

‘It is chaos, yes?’

‘Yes.’

‘We have volcanoes. But no Brexit! We are lucky. Hahaha!’