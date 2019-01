Human Rights Watch: Otřesná humanitární situace v Jemenu. Válečné zločiny

18. 1. 2019

Bojující strany v konfliktu silně prohloubily to, co OSN charakterizuje jako největší světovou humanitární katastrofu, při níž dochází k nezákonné blokaci dodávek zoufale potřebné humanitární pomoci.

Vojenský konflikt strašlivým způsobem postihl civilní obyvatelstvo. Koalice vedená Saúdskou Arábií uskutečnila desítky necílených a disproporčních leteckých úderů, při nichž usmrtila tisíce civilistů a bombardovana civilní objekty, což je porušením zákonů o vedení války. Používá při tom munici prodávanou Spojenými státy, Velkou Británií a dalšími zeměmi, včetně široce zakázaných kazetových bomb. Jednotky Houthiů používají zakázané miny, verbují děti a střílejí necíleně dělostřelectvem do měst, jako jsou Taizz a Aden, usmrcují a zraňují civilisty. Odpalují také necílené rakety do Saúdské Arábie.Obě strany šikanují jemenské aktivisty a novináře, vyhrožují jim a útočí na ně. Jednotky Houthiů, jednotky podporující vládu, jemenské jednotky podporované Spojenými arabskými emiráty, svévolně uvěznily či násilně zmizely desítky osob. Jednotky Houthiů berou rukojmí. Jednotky v Adenu bijí, znásilňují a mučí uvězněné migranty.Od roku 2015 zdokumentovala organizace Human Rights Watch asi 90 zjevně nezákonných koaličních leteckých úderů, které zasáhly domovy, trhy, nemocnice, školy a mešity. Některé tyto útoky jsou zřejmě válečnými zločiny. V roce 2018 saúdská koalice vybombardovala svatbu, kde usmrtila 22 lidí, včetně 8 dětí, při jiném leteckém úderu vybombardovala autobus plný dětí a usmrtila nejméně 26 dětí. Organizace Human Rights Watch identifikovala pozůstatky americké munice na místě více než dvaceti leteckých úderů, včetně útoků z roku 2018 na svatbu a na autobus s dětmi.Jednotky Houthiů střílejí dělostřelectvem bezcílně do jemenských měst a odpalují bezcílně balistické rakety do Saúdské Arábie. Některé tyto útoky jsou zřejmě válečnými zločiny. Útoky Houthiů zasáhly obydlené oblasti v Jemenu a zvlášť drtivě postihly Taizz, třetí největší město v Jemenu.Miny zabíjejí a zohavují civilisty, narušují civilní život v postižených oblastech a budou ohrožovat civilisty dlouho poté, co konflikt skončí. Jednotky Houthiů používají pozemní miny v guvernorátech po celém Jemenu, usmrcují jimi a zraňují civilisty a brání jim v návratu domů. Jemen je signatářem dohody z roku 1997, která zakazuje pozemní miny. Saúdskou Arábií vedená koalice používá nejméně šest typů široce zakázaných kazetových bomb, vyráběných v Brazílii, v USA a ve Velké Británii.Podrobnosti v angličtině ZDE