Proti Trumpovi bude v roce 2020 hlasovat 57 procent Američanů

We got our hands on Trump's handwritten State of the Union address. #LSSC pic.twitter.com/1kSnACHTLp — The Late Show (@colbertlateshow) January 16, 2019

- Vyplývá to z nového průzkumu veřejného mínění, které provedla americká veřejnoprávní televize PBS, veřejnoprávní rozhlas NPR a organizace Marist. Asi 30 procent voličů je rozhodnuto hlasovat pro Trumpa a dalších 13 procent voličů neví, pro koho budou hlasovat. ZDE - Listinformoval, že bývalý Trumpův právník Michael Cohen účtoval Trumpovi částku 50 000 dolarů za práci počítačové firmy, která neúspěšně zfalšovala internetový průzkum veřejného mínění ve prospěch Trumpa a také vytvořila pro Cohena účet na Twitteru jménem Ženy pro Cohena, @womenforcohen. Avšak Cohen té firmě zaplatil pouze asi 12 000 - 13 000 dolarů, ostatní peníze si nechal. Twitterový účet Ženy pro Cohena stále ještě existuje a charakterizuje se jako "Ženy, které milují a podporují Michaela Cohena. Je silný, je to pitbul, sexuální symbol, jasný, orientovaný na věc, a opravdu výjimečný!" ZDE - Předsedkyně Sněmovny reprezentantů, Demokratka Nancy Pelosi, požádala Trumpa, aby odložil svou Zprávu o stavu Unie, kterou má přednést v parlamentě, na dobu až po zprovoznění amerických vládních úřadů. Dodala, že by ji také mohl předložit písemně, anebo "ať si to odříká v Oválné pracovně". Bílý dům zkoumá, zda by bylo v rámci zákona, aby Trump svou Zprávu o stavu Unie přednesl v Senátu. ZDE - Trump se Pelosiové pomstil tím, že zrušil její let do Afghánistánu přes Brusel, kde se měla s delegací setkat s činiteli NATO. Odmítl jí poskytnout vojenské letadlo. (Armáda není postižena ochromením amerických vládních úřadů):- Slavný americký satirik Stephen Colbert, který Trumpa každodenně tvrdě a velmi zábavně zesměšňuje v televizi CBS ve svém pravidelném, miliony lidí po celém světě sledovaném pořadu, (k dispozici na YouTube ZDE ) exkluzivně získal Trumpovu písemně připravenou Zprávu o stavu Unie. Zde je:





I just don’t believe he paid for a single hamberder. Not one. pic.twitter.com/eaGjTnNEYT — Claude Taylor (@TrueFactsStated) January 15, 2019

(Ve svém nedávném Tweetu, v němž Trump psal o tom, že fotbalistům pozvaným do Bílého domu, koupil hamburgery, protože kuchaři Bílého domu nejsou v důsledku ochromení americké státní správy nyní k dispozici, napsal slovo "hamburger" jako "hamberder"):