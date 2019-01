Konzervativní poslanec Nick Boles plánuje zákon, který znemožní odchod Británie z EU bez dohody

18. 1. 2019

Předák britské Labouristické strany Jeremy Corbyn právem oznámil Therese Mayové, že s ní nebude hovořit o brexitu, dokud nezaručí, že Británie nevypadne z EU bez dohody. Mayová mu odpověděla dopisem, že to není možné, protože by musela zrušit brexit, což nechce. Přitom však její ministr financí Philip Hammond, jak informoval deník Daily Telegraph, telefonicky informoval 330 vysoce znepokojených britských podnikatelů, že k vypadnutí Británie z EU bez dohody nedojde, protože velká část členů britské vlády podpoří navrhovaný zákon Nicka Bolese.Konzervativní poslanec Nick Boles tvrdí, že celá řada členů britské vlády, podporující měkký brexit, tiše podporuje úsilí parlamentu právně znemožnit, aby Británie dne 29. března odešla z EU bez dohody.Boles plánuje předložit pozměňovací návrh k vládní rezoluci o brexitu, o níž mají poslanci Dolní sněmovny hlasovat 29. ledna.Není ovšem jasné, zda by evropská sedmadvacítka povolila odložení data odchodu Británie z EU, o něž Boles a celá řada dalších poslanců z několika stran ve sněmovně usiluje.Podrobnosti v angličtině ZDE