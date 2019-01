ČR: Hlas oceli a betonu

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezkého kraje, spolu s dalšími hejtmany, chce hnát studenty do fabrik.

Právě jsem se dodíval na Události, komentáře z 14.1, kde hejtman Ivo Vondrák bojoval za cut-off score, což je způsob selekce studentů, který chtějí prosadit kraje a bude znamenat, že obrovské množství studentů, kteří z nějakého důvodu nedají po základní škole nějaké stupidní, centralizované příjimačky, budou hnáni na učiliště a do fabrik.

Mám osobní zkušenost s panem Vondrákem. Když jsem byl v říjnu na konferenci Forbesu v Ostravě, tak jsem na panelu kritizoval tu perverzní potřebu standardizace a centralizace ze strany krajů a státu v našem školství. Na galavečeři, když jsem s přítelkyní jedl jednohubky za námi pan hejtman přišel s nějakými dvěma továrníky a začal křičet a byl velice agresivní. "Co to tady vykládáte o standardizaci?". "Vy tomu vůbec nerozumíte, kolik fabrik jste řídil?". Tak říkám, že jsem fabriky neřídil, že podnikám ve školství "Jo ve školství jo? Kolik fabrik jste řídil?". Bylo to mega nepříjemné a byl hodně agresivní. Snažil jsem se mu vysvětlit, že se mají kraje spíš zaobírat tím, aby fabriky a firmy, tak jak je to například v Německu, se podílely na fungování učilišť a odborných škol a že mi připadá nesmyslné, aby stát, nebo kraje, vychovávaly pro firmy dělníky. Od toho tady jednak stát a kraje nejsou, ale taky tomu nikdy nebudou rozumět tak, jako tomu rozumí ty firmy. Dnes je to asi tak dementní, jako kdyby všichni studenti medicíny nechodili do nemocnic, operovat je učil zasloužilý pacient, nebo zdravotní sestra ve výslužbě. Raději jsem to panu Vondrákovi odkejval, že je to nápad hodný Nobelovy ceny, protože to vypadalo, že mi tam pomalu rozbije držku.

Cut-off score je největší zhovadilost a katastrofa. Nejen, že je to pravděpodobně protiústavní, jak říká Ondřej Šteffl, ale je to nemorální, nelidské a nehorázné. Kraje budou snad rozhodovat o tom, že když jakékoliv dítě v 9. třídě nezvládne nějaký stupidní, centralizovaný test, tak mu to ovlivní celý zbytek života? Nebude moct jít na obor s maturitou? Jediné čemu to prospěje jsou firmy, které vydělávají na přípravě studentů na tyto centralizované testy, to je jediné "pozitivum"....roztáčí se ekonomika a doučovatelé mají práce, hodně rodin ale na to ani nemá peníze. Kdyby mi někdo dal takový test v 9. třídě, tak bych teď pravděpodobně pracoval ve skladu, nebo umýval nádobí.

Jestli je něco skutečně čirý zlo, tak je to cut-off score.