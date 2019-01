Velké britské firmy zachvacuje panika z blížícího se brexitu

Foto: Loď společnosti P&O Ferries



Podnikatelská Británie signalizuje, že už má plné zuby neschopnosti politiků v Dolní sněmovně ohledně brexitu. Skutečnost, do jak velké míry významné britské firmy zachvátila panika z možného odchodu Británie z EU bez dohody, se projevuje jejich náhlými havarijními opatřeními.



Sir James Dyson, pro brexitový milionář, jehož firma vyrábí vysavače a sušičky na ruce pro záchody, uštědřil těžkou ránu britské vládě tím, že oznámil, že přesunuje ústředí své firmy do Singapuru.

Andrew Adonis poznamenává, že protože Singapur právě podepsal obchodní dohodu o volném obchodu s EU, Dyson bude mít přístup na evropský trh ze Singapuru volný, na rozdíl od toho, kdyby jeho firma zůstala v Británii po brexitu, pro který Dyson horoval:



I see why Dyson is moving his HQ to Singapore. 3 months ago Singapore signed a free trade agreement with the EU - so Dyson will have more access to European markets from Singapore than from the UK!https://t.co/s8xRyMk0Bb