Británie: Dopadne to špatně

Analytik Sky News Faisal Islam:

Občané Británie...

Hlasovali v roce 2016 pro odchod z EU.

... a pak v roce 2017 odebrali britské vládě legislativní většinu, aby to mohla provést.



A v roce 2018 většina Britů v průzkumech veřejného mínění říká, že brexit je chybou a že podporují setrvání Británie v EU, ale zároveň v roce 2019 odmítá nové referendum.



Tak to dopadne špatně.

The people of Britain...



Voted to Leave the EU in 2016...



..... and then in 2017 removed Government’s legislative majority to achieve it.



And by 2018 majority in polls* both back idea Brexit wrong, & Remain in a 2nd Ref,



but don’t in 2019 back actually holding that 2nd Ref.