Na konferenci sponzorované Facebookem, Googlem a Microsoftem rozdávalo sdružení popírající klimatické změny brožury, které tvrdí, že „více oxidu uhličitého pomůže všem, včetně budoucích generací našich rodin“, píše na Twitteru novinářka Stephanie Mencimerová.

At a conference sponsored by Facebook, Google and Microsoft, a climate-change denial group handed out brochures that claimed “more carbon dioxide will help everyone, including future generations of our families.” https://t.co/Ny9AKY5qR9