Rusko poprvé použilo zákon o "nežádoucích organizacích" k trestnímu stíhání obhájkyně lidských práv

23. 1. 2019





Ruské úřady poprvé použily represivní zákon o "nežádoucích organizacích" k zahájení trestního stíhání obhájkyně lidských práv Anastiasie Ševčenkové. Ta může být odsouzena až k šesti letům vězení, varuje Amnesty International.





V pondělí 21. ledna byla Anastasia Ševčenko, koordinárorka organizace Otevřené Rusko, obžalována z "opakované účasti na činnosti nežádoucí organizace".



Je zjevné, že ruské úřady nyní rozšiřují své metody pro uvěznění obránců lidských práv. Bude to mít drastické dopady na svobodu projevu v Rusku. V minulých dnech zahájila ruská policie trestní vyšetřování členů organizace Otevřené Rusko po celé zemi. V jejich úřadovnách a bytech probíhají razie a aktivisté jsou zatýkáni.

21. ledna provedla ruská policie razie v šesti aktivistů organizace Otevřené Rusko v Rostově na Donu a v Kazani.17. ledna byli zatčení koordinátoři organizace Otevřené Rusko v Pskově Lija Miluškina a její manžel Arťom Miluškin. Byli obžalováni, že prodávají drogy, za což mohou být odsouzeni na dvacet let do vězení. Arťom předtím informoval, že při jeho předchozím zatčení v listopadu 2018 mu policie vyhrožovala, že mu do domu dají narkotika. Spolupracovníci Miloškinových důrazně svědčí o tom, že trestní stíhání obou aktivistů je zfalšováno. Amnesty International zdokumentovala celou řadu případu, kdy jsou aktivisté v Rusku stíháni za lživé obvinění, často za údajný prodej drog.18. ledna zahájila policie vyšetřování proti koordinátorce organizace Otevřené Rusko v Krasnodaru Janě Antonovové za to, že zveřejnila video o tom, že v tomto regionu je nedostatek škol. Je stíhána za "účast na činosti v nežádoucí organizaci". Při prvním případě takového trestného činu jí hrozí administrativní trest.Podrobnosti v angličtině ZDE