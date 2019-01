Putinismus v Británii prosadí absolventi exkluzivních soukromých škol

23. 1. 2019

J Rees Mogg suggesting Government suspends Commons ahead of Article 50 to enforce No Deal exit:



“If Commons undermines our basic constitutional conventions then Executive is entitled to use other vestigial constitutional means to stop it, by which I basically mean prorogation” https://t.co/npUDHsJKLa — Faisal Islam (@faisalislam) January 23, 2019

Jacob Rees-Mogg, zvaný kvůli svým extremně konzervativním názorům "poslanec pro 18. století", ve svém středečním projevu požadoval, aby britská premiérka Theresa Mayová suspendovala Dolní sněmovnu, a zabránila tak poslancům, aby prosadili znemožnění odchodu Británie z EU bez dohody. Pokud to prý Mayová neudělá, brexitéři se postarají o to, aby to tvrdě odnesla:





British Putinism won't be delivered by rough men with heavy boots and leather jackets but by Old Etonians with perfect manners calling for the suspension of Parliament in an Etonian accenthttps://t.co/vrkwQro27l — Nick Cohen (@NickCohen4) January 23, 2019

Britský putinismus nebudou realizovat drsňáci v těžkých botách a kožených bundách, ale absolventi exkluzivních britských soukromých škol (Eton) s dokonalou etiketou, požadující suspendování Dolní sněmovny jazykem vyšších britských vrstev...