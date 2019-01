Izraelské letectvo beze ztrát zničilo íránské objekty v Sýrii

Útok zasáhl cíle v Damašku, včetně mezinárodního letiště, na jeho jihozápadních předměstích al-Džamraja a al-Kisva. Údery byly silné, obyvatelé syrského hlavního města měli dojem, že proběhlo zemětřesení.

Izraelci zničili prakticky všechny zamýšlené cíle, včetně skladu munice syrské armády v al-Kisvě. Navíc dvěma vlnami zaútočili na objekty v severní části provincie al-Suvajda, kde zničili radar.

Agentura TASS s odvoláním na ministerstvo obrany RF informuje, že během nočního náletu izraelského letectva "21. ledna roku 2019 v době od 2:11 do 2:56 izraelské vojenské letecké síly provedlo tři letecké údery na území Sýrie ze západního, jihozápadního a jižního směru". Zemřeli čtyři syrští vojáci, šest bylo raněno, byla poškozena infrastruktura mezinárodního letiště v Damašku. Izraelci záměrně útočili na objekty íránské formace al-Kuds. Podle údajů ruského vojenského oddělení jednotky syrské protivzdušné obrany během odrážení útoku zničily více než 30 izraelských střel s plochou dráhou letu a naváděných bomb. O událostech na damašském letišti ruské ministerstvo obrany uvedlo: "Protivzdušné raketové komplexy Pancir a Buk zničily sedm izraelských raket. Infrastruktura letiště neutrpěla. K obětem a poškození nedošlo."

