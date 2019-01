Pučálkovic Godzilla, aneb Hybridní boj s Večerníčkem

25. 1. 2019 / Karel Dolejší

Mea culpa. Místo nimrání se ve faktu, že české školy v 21. století učí děti historické koncepci, podle níž je centrem dějin národ a smyslem národní existence komunismus ZDE , jsem se měl rozhodně distancovat od BIS a profilovat se atraktivně protiestablishmentově. To nikdy neškodí. Přičemž establismentem se v Česku už léta rozumí vše, co je prozápadní, liberální a nemá to žádnou reálnou moc. Takže skutečnými protivníky v probíhajícím Kulturkampfu musejí být Prasátko Peppa či Žofka a spol., kteráž k nám zavlekla opičí mor.